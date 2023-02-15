15歲女遭父性侵7個月 威脅殺死母親逼就範 腹痛到醫院發現懷孕

印度一名在伊斯蘭學校任職的男老師在家中性侵未成年女兒長達7個月，並在女兒反抗時威脅會殺害她的母親，強逼她就範。隨後女兒因身體不適，到醫院檢查時發現懷孕才揭發此事。被告最後被判終身監禁及罰款66萬盧比（約港幣6萬3千）。



綜合外國傳媒報道，印度喀拉拉邦一名曾在伊斯蘭學校任職的男老師因性侵15歲女兒長達7個月，導致其意外懷孕，而被法庭判處3項無期徒刑及罰款66萬盧比（約港幣6萬3千）。

（PhotoAC）

女兒家中網上上課 遭父親拖到床上性侵

報道中指，該名男子在2021年3月首次性侵受害人。當時15歲的受害人因新冠疫情在家中網上上課，卻遭父親拖到床上性侵。當時家中並沒有其他人，雖然女兒曾反抗，但父親以殺死她的母親作威脅來強逼她就範。犯人隨後多次性侵自己的女兒直至同年10月。

受害人感到腹痛 到醫院檢查後發現懷孕揭發此事

其後學校在11月恢復面授課時，受害人感到肚子不適，經校醫檢查後並沒有發現任何問題。2022年1月她再次表示腹痛，被帶到公立醫院接受檢查，最終發現懷孕。受害人立即表示被父親性侵，醫院通知警方，父親隨即被逮捕。

（PhotoAC）

女兒終止懷孕 被告被判無期徒刑及罰款

警方在女兒終止懷孕後將胎兒、女兒和父親的DNA作鑑定，證實受害者的父親就是犯人。除了DNA證據外，受害人和她母親的證供也對被告定罪起了關鍵的作用。

一名高級警務人員表示，案件迅速審判，是為了避免被告在審理期間影響受害人和證人。最後被告根據《保護兒童免受性犯罪》（POCSO）被判處3項無期徒刑及罰款66萬盧比（約港幣6萬3千）。