6歲男童酒店水池誤碰泡泡機被電死 涉事酒店翌日繼續營業

樂極生悲，日前一名6歲男童在酒店泳池玩耍時，觸碰泡泡機致觸電死亡。而酒店卻指事件屬謠傳和誹謗，而酒店仍在意外發生翌日照常營業，惹人質疑做法是否正確。



綜合內地媒體報導指，於上周六(2月4日)下午3時，在雲南曲靖市的九龍溫泉酒店，黃先生帶同6歲兒子及親友到酒店遊玩。期間更到酒店泳池玩耍，泳池旁邊放置一部黑色大型噴射泡泡機，通電設備旁邊並沒有任何安全提示和安全保護措施。

事發當日，小朋友看到泡泡甚為興奮，黃先生憶述兒子看到其他小朋友跑了過去，就跟隨他們去玩泡泡。期間不小心觸碰泡泡機器，接著就出現一連串救援行動。救援人員一直為孩子進行心肺復甦，男童經醫生搶救40分鐘後死亡，警方法醫初步判定是觸電身亡。

涉事酒店仍然營業 惹家長質疑罔顧安全風險

黃爸爸其後更接受《澎湃新聞》採訪，指當時認證安檢部門的人也在場，而泡泡機電線卻裸露在外，更缺乏安全提示及防護措施，酒店顯然是要負上責任。不明白為何酒店仍能正常營業，而且泳池是有許多小朋友遊玩，認為此舉實屬無視遊客生命安全。

酒店卻指當日的確發生一件事，不過有關當局仍在查找原因，至今仍未收到停業通知。酒店更表示營運已經五、六年時間，從未發生類似事故，而發生事故時，酒店已作出相應行動，包括搶救行動、孩子的喪葬費和屍檢費。至於事故起因，質監局仍在查找原因和證據，現時仍未知道結果，而小孩各方面的檢查仍需要醫生介入等等。

就小孩觸電身亡事件，曲靖市經濟開發區西城派出所工作人員表示公安機關已就此事了解，不過具體調查情況需要保密。