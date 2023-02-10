0.01%的奇跡BB 媽媽配戴子宮環仍意外懷孕 寶寶出生時手握子宮環

美國一名20歲媽媽在配戴子宮環後9個月，因不時嘔吐和感到噁心而決定驗孕，最終發現是陽性後感到愕然，因不敢相信而連續再驗孕6次仍顯示懷孕。她到醫院接受檢查後發現已意外懷孕7週，成為那0.01%的奇跡。



配戴子宮環後9個月感噁心 驗孕後發現懷孕

綜合外國傳媒報道，美國愛達荷州一名媽媽在19歲時與丈夫結婚。因雙方都沒有計劃要生孩子，於是決定配戴子宮環。可是在戴環後9個月，她卻連續兩星期感到噁心，並不時嘔吐。她表示當時並不知道發生甚麼事情，但以防萬一，她決定使用驗孕棒驗孕，結果顯示懷孕。

（Unsplash）

做了6次測試仍顯示陽性 到醫院檢查發現已懷孕7週

她在社交平台分享此事，指她起初不敢相信，於是又連續做了6次測試，結果還都是顯示為陽性。「我立即去急診室求診，經檢查後發現已經懷孕7週了。」最終她和丈夫決定接受這份「意外」的禮物，誕下了一名的男嬰，更讓寶寶手握子宮環記錄下這奇跡的時刻，吸引了所有護士跑來看看這神奇的畫面。

（網上圖片）

配戴子宮環亦應做檢查 若意外懷孕宮外孕的幾率非常高

她建議大家，即使已配戴子宮環或採取了其他避孕措施，如果有任何懷孕跡象或經期延後，亦應該做檢查。「儘管子宮環大部分時間都有效避孕，但如果配戴後卻意外懷孕，宮外孕的幾率非常高。我和寶寶只是那0.01%的奇跡。」

使用銅質子宮環懷孕機會為 0.6-0.8%

根據香港家庭計劃指導會資料顯示，子宮環的避孕效率在婦女第一年使用銅質子宮環後的意外懷孕機會為 0.6-0.8%，而使用可釋放黃體酮荷爾蒙的子宮環後的意外懷孕機會為 0.2%。

無懷孕便可放置子宮環 一經醫生放置後便有避孕作用

基本上只要確定就診者並無懷孕，便可經由醫生放置子宮環。就診者應在月經開始至戴環前避免性交，以確保沒有懷孕。子宮環一經醫生放置後便有避孕作用。假如計劃於產後戴子宮環作避孕，最好在產後六至八星期進行產後檢查時，在醫生認為適宜的情況下戴環。

除環只會引起很輕微的下腹疼痛及出血

家計會表示除環的過程並不複雜，也不是一項手術。有些人憂慮除環的過程會很痛，但其實就如配戴時一樣，只會引起很輕微的下腹疼痛及出血。倘若除環時看不到子宮環的尼龍絲，可能表示子宮環移了位，這時須憑 X 光或超聲波掃描証實子宮環的位置，方可取出。

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