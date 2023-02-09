單親父用武士刀嚇唬13歲兒子錯手刺腰失血致死　全因體育科考18分

現時不少學生都面對沉重的學業壓力，除了怕成績和學業進度落後於人，也怕父母會因成績不好而責備自己。內地一名13歲男童就因體育科成績不理想，被父親錯手用武士刀刺死。父親最後被判入獄。



不滿體育考試只有18分 錯手刺傷兒子腰部

內地四川一名男子楊俊明離婚後，在過去10年一直獨自撫養兒子長大。去年1月，父親出席學校的線上家長會時，得知13歲的兒子體育科考試只考得18分，於是便斥責兒子偷懶不用功。當時男童向父親解釋，指自己有好好學習，更不滿父親忽略他的努力：「你老是說我沒有好好學。」

父親聽畢後拿出家中約100cm長的武士刀打算嚇唬兒子，他向前踏出一步，握著武士刀向前戳，怎料真的刺中兒子的腰部，傷口至少有10cm深。兒子因痛楚而悲鳴，直指父親真的戳到他。父親眼見自己刺傷了兒子，非常慌張並立即打電話報警求助，說自己不慎刺傷兒子，兒子腰部持續出血。之後他就抱兒子到樓下等救護車，但兒子嚴重失血，臉色蒼白，也陷入昏迷狀態。

兒子失血過多死亡 驗屍發現有舊傷

最終兒子送院搶救後因傷勢過重，失血過多而身世。後來法醫驗屍發現，男童身上有其他舊傷。父親也曾因學業問題兩度用武士刀嚇唬兒子，但這次卻釀成悲劇。近日法院判決父親故意傷害罪成，判處監禁12年。後來他解釋：「我不是一個十惡不赦的人，最好的心辦了一個最壞的事情。」

網民質疑非失手刺傷

內地網民都狠批涉案父親不是第一次打罵和用武士刀恐嚇兒子，直斥他是家暴慣犯。同時也有不少人質疑，如果父親只是一時失手，怎會刺到失血過多，傷口想必很深，更可能剌穿內臟。

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