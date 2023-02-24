SEN｜SEN父母必經否認階段 過來人分享矛盾心態「為甚麼是我？」

家長要接受孩子是SEN兒童這件事其實並不容易。由自我懷疑，到慢慢釋懷，最後再到接納的過程是需要經過幾個階段的。分別育有17歲和10歲SEN兒子的EmpowerWomen成員Minnie和Angie分享自己當初被告知孩子有SEN的經歷，在處於第一階段「否認」時的心態，希望可以給各位家長參考和鼓勵。

（資料獲EmpowerWomen及愛初心慈善基金授權認可）



如果可以選擇，還是希望孩子在主流教育

Angie表示，很多家長第一次得悉孩子有SEN時都會接受不了這個現實，思考「為甚麼是我？」。她憶述，當初幫兒子報讀學校時，儘管知道他有SEN，但當學校裏有主流班和特殊教育支援班選擇時，她並沒有直接選擇特殊教育班，而是懷著忐忑的心情在報名表上同時選擇了兩班別。

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勉強報讀主流班 或會失去學習興趣和動機

面試時專業的校長得知她兒子的情況，詢問了她一個問題：「你想幫助小朋友將來成功，還是失敗？」讓她選擇想孩子報讀哪個班別。Angie明白校長想表達的意思，如果她堅持讓兒子報讀主流班，兒子必須面對其他小朋友的能力比他高的事實，他的開始注定是失敗的。「這可能導致他失去對學習的興趣和動機，令他不想繼續上學。」

報讀特殊教育班能打好基礎 能力或會慢慢提升

反之，如果選擇報讀特殊教育班，除了是小班教學外，老師還可以提供特別的訓練和支援，讓兒子打好比較穩定的基礎。當兒子嘗試到成功的滋味後，可能會喜歡上學習，更加願意繼續讀書，能力有機會慢慢隨之而提升。

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得到校長的提醒 順利渡過「否認」的階段

Angie當然希望兒子將來能成功，所以當校長再次詢問她會否選擇特殊教育班時，她便答應了。因為有了同時選擇主流班和特殊教育班這個體驗，她才驚覺原來自己一直都還未完全接受兒子有SEN這件事情，還會隱藏著想自己的孩子與其他孩子一樣這個想法。幸好校長的問題提醒了她，讓她接納自己孩子的全部，成功渡過了「否認」這個階段。「提供兒子一個適合的起點，才是對他最大的幫助」。

作出重要決定時會猶豫 處於不接受、否認的狀態

Minnie亦分享自身經歷，從兒子幼稚園開始，老師已經邀請和詢問她兒子是否需要申請就讀特別班。雖然Minnie從兒子一出生時已經看到他與一般人的不同，但那時候她也同樣有猶豫：「兒子真的需要去隔壁的小班嗎？」處於一個不接受、否認的狀態。她坦言雖然當時一直說自己已經接受了，但當到了一些重要、需要作出決定的位置時，才會發現原來自己還未完全接受。

小班教學中得益比主流班大 勉強學習反而適應不了

Minnie補充，後來很慶幸自己當年有聽老師的邀請讓兒子就讀小班，兒子在小班一對一教學中的得益比起在大班裏真的增加了不少。她指出，如果勉強讓SEN孩子在普通班中學習，而他們適應不了，就只會走來走去和大叫，這樣其實根本學習不到甚麼東西，也會因擾亂課室的秩序而被老師懲罰。「如果兒子被懲罰坐在課室外面，或需單獨一個人坐在一旁，可能會傷害他的自尊心。」因此她慶幸自己最後願意承認和接受兒子的需要，讓他報讀特別班。

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SEN兒童就像近視的人 接受適當治療才能看清世界

Angie以近視的人來比喻SEN兒童。當SEN孩子在適合的環境得到需要的支援時，就像是近視的人戴眼鏡後突然看清楚這個世界，可以做到的事情更多。如果他們不戴眼鏡勉強走路，除了會不斷碰壁，走路時也會比一般人更加辛苦和艱難。她認為只要家長能夠直面孩子的需求，孩子就能得到適當的支援。

擺脫「否認」的階段 會看到另一片海闊天空

凡事都有一個階段和過程。如果家長正是處於「否認」的階段，沒有心口一致地承認、面對孩子的問題的話，Minnie建議家長不妨嘗試進入第二個階段「承認」。雖然明白由第一個階段到第二個階段並不容易，而每個人所需要的時間都不同，但她認為當家長到達「承認」的階段後會有另外一片海闊天空。她以「當上帝關了你一扇門，會有另外一扇門開啟給你」這句說話鼓勵大家，只要把視野移開，就會看到第二扇門已經打開，便能發現孩子更多不同的可能性。

影片來源：做SEN媽媽的第一個階段 否認

（資料獲EmpowerWomen及愛初心慈善基金授權認可）

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