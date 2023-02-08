SEN｜媽媽耗盡精神體力送愛子到訓練班 兒子卻投訴「媽媽唔陪我」

相信孩子們需要父母們的陪伴，多於其他一切物質。個案中的四歲Cyrus他有整體及語言發展遲緩，需要中度支援（早期教育及訓練中心服務），媽媽指他的情緒非常極端，在家中常吃妹妹的醋，發脾氣以圖獲得媽媽關注。心理學家指這個個案中，媽媽的狀態更讓她擔心。

資料授權：心小姐 - 教育及兒童心理學家



比起個案中的男孩 看似愁雲慘霧的媽媽讓心理學家更擔心

儘管心理學家工作的主要目標人物是學生，但了解共父母的狀態也是不可或缺，因為他們與的情況是相互影響。

Cyrus媽媽的狀態可以以烏雲蓋面來形容。 心小姐 - 教育及兒童心理學家

心小姐形容男孩媽媽像帶著一股負能量，臉色黑沉，看來身體非常疲憊，也像沒時間打扮。在首十五分鐘的訪問中，她全程也是皺眉，眼神飄忽，亦有點麻木抽離。在單獨與男孩會面後，她向媽媽講解評估結果及支援的安排時，面對如此重要訊息，媽媽卻是心不在焉，神不守舍。不知道是否真的太累，那與男孩相處時，媽媽的狀態又是否這樣呢？

面對丈夫的指責、兒子的不體諒、幼稚園老師的投訴 媽媽無力感甚重

當心小姐一度傾前身體，並以關心眼神望著Cyrus媽媽，嘗試取得她的注視：「我睇得出你有啲攰。你感覺點呀？」此時，媽媽終於抬頭望著心理學家一眼。

「我真係好攰… 我老公覺得我係全職媽媽，所以屋企嘢咩都不理。我又要照顧仔女、又要訓練工人姐姐、又要處理幼稚園老師投訴！ Cyrus媽媽

我為咗想Cyrus有個伴生多個女，點知佢覺得妹妹成日搶走我，問我做乜生阿妹。 Cyrus媽媽

媽媽指付出很多精神、體力陪同Cyrus外出訓練，接受更多外在刺激和言語治療，他卻向她投訴「媽媽唔夠時間陪我」，使媽媽感到無力、無助。

正面處理孩子的情意需要 避免負面情緒的積累

從對話中，心小姐認為Cyrus媽媽既有責任心，又疼愛子女。她願意付出時間及體力送兒子到訓練班，只是未能滿足兒子的情意需要。這令雙方的負面情緒形成惡性循環，也讓她體力透支。

心小姐懇切地請媽媽好好照顧自己，並說：「其實比起訓練班，阿仔更需要嘅好可能係你！優質嘅親子時間，全身心咁同小朋友相處，對佢哋嘅發展同安全感好重要！」。心小姐再度解釋，優質親子時間不只是時間上的付出，或肢體上的陪伴，而是父母花費心力，一心一意專注與孩子真情互動。

為增孩子安全感和情緒調控能力 心理學家建議媽與兒子培養單獨互動時間

為了增強Cyrus的安全感和情緒調控能力，她建議媽媽每天在休息足夠的前提下，與兒子有單獨互動的時間。媽媽可以與Cyrus安排一些遊戲或閱讀時間，從中把握機會了解兒子的情緒和想法，並做出適切的回應。這樣既能滿足Cyrus的心理需要，又可避免他用不合宜的方法爭取父母關注。

若現時Cyrus訓練班過多，可先暫緩一部分，讓媽媽騰出時間及精力與兒子建立穩固的親子關係。充足的安全感不僅有利Cyrus各方面的發展，也能讓他在更佳的狀態下接受其他訓練，提升額外課堂的效能。

說到底，教育孩子重要的第一步是培養安全感。祝願Cyrus媽媽和所有父母都能在新一年與孩子們有更多優質的親子時間！



《本文獲心小姐 - 教育及兒童心理學家授權轉載》

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「比起訓練班，阿仔更需要你」優質親子時間比上課重要​】

作者簡介：註冊教育及兒童心理學家，曾於香港和英國頂尖大學接受教育。

筆者希望透過分享在學校和診所工作的點滴，提升大眾對有特殊教育需要(SEN)及精神病的學童的關注。

註冊教育及兒童心理學家心小姐

點擊即看「童SEN同行」