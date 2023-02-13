SEN｜媽媽掙扎ADHD孩子應否以藥物治療 兒子求診後對服藥添信心

不少醫生都會建議專注力不足/過度活躍症（Attention Deficit / Hyperactivity Disorder, 下稱ADHD）的孩子接受藥物治療作主要的治療方案，惟家長普遍擔心藥物帶來副作用，擔心影響孩子的健康而卻步。育有10歲SEN兒子的EmpowerWomen成員Angie分享了對使用ADHD藥物作治療的顧慮，以及建議家長可以透過觀察與調節，以有效運用藥物治療。

（資料獲EmpowerWomen及愛初心慈善基金授權認可）



醫生建議藥物治療 兒子覆診後決定嘗試

Angie憶述兒子確診ADHD後，醫生建議她可為孩子採取藥物治療作主要的治療方案，但Angie與很多家長一樣，擔心ADHD藥物的副作用，例如影響生長、胃口和情緒問題等等。「是否真的要行這一步 ，我覺得這是很後著的一件事。」

及後Angie 看資料知道不少ADHD成年人分享服藥後的明顯分別：「就像是有近視的人，突然之間戴眼鏡看得很清楚一樣。」Angie 明白身為家長有權去決定應否讓孩子服藥，另一方面自己卻有副作用的擔心。直至兒子9歲的一次覆診，Angie 決定和兒子討論，向他解釋他有的症狀，為什麼要見醫生，以及可以得到的幫助。Angie鼓勵兒子直接詢問醫生服藥的作用，和有機會發生的情況。醫生告訴兒子胃口可能會受影響，生長也可能會慢一些，但兒子對藥物的幫助充滿信心和期望。「沒關係！我是全班最高的，我矮少少，不緊要 ! 」Angie和丈夫商量後，決定讓兒子嘗試服藥。

兒子服藥後有明顯轉變 學業成績提升添自信

Angie觀察到在嘗試藥物治療的過程中，兒子有明顯轉變，「好像突然知道自己在學校要做什麼，整個人清醒了。」Angie講述兒子的學業成績有明顯進步，如默書十分滿分得到九分，數學測驗差不多取滿分。Angie表示兒子從中獲得自信和滿足感，「不單只是他做到那件事，他發現也感受到自己的能力。」

Angie很開心兒子表現有所突破和進步，他身體不適的副作用亦隨時間慢慢改善，「我們也陪伴他慶祝每一個進步。」Angie分享過程中的心態，「就是提供他想嘗試的東西，給予援助，支持他好好善用每一個能夠幫助他的東西。」

適當的觀察和調節 令藥物治療發揮更大效用

Angie建議正在讓孩子服藥的家長可以根據孩子的情況作出調整，Angie指藥效可能是4小時或8小時，很多時候會選擇在上學之前服藥，「我們期望他在學校有更好的表現。」

Angie又認爲有必要跟學校老師進行緊密溝通，可助觀察孩子是否有不適的反應、藥力開始退效的時間，從而與醫生商討如何調節服藥份量和時間，能讓藥物為孩子帶來最好的效用。

影片來源：SEN媽媽的心路歷程~ 對藥物治療的掙扎 決定過程的體驗

（資料獲EmpowerWomen及愛初心慈善基金授權認可）

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