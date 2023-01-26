SEN｜坐不定不代表不專注 SEN孩子走動是在思考 控制不動需用全力

SEN孩子總會給人專注力低的負面印象，但其實他們也有專心的時候，只是他們專注的方式與一般人有些差異。分別育有17歲和10歲SEN兒子的EmpowerWomen成員Minnie和Angie表示，對SEN孩子來說，叫孩子坐著不動，反而可能會剝奪他們思考、做事的權利。（資料獲EmpowerWomen及愛初心慈善基金授權認可）



孩子學習時間遠超能專注的時間 家長要求不合理

Minnie表示有研究指出，成年人一般只能專注約35分鐘。而一個7至10歲的小朋友大概能專注20分鐘，3歲的小朋友最多只能專注9分鐘。相信很多家長聽到這些數字都會很驚訝，因為平時孩子做功課、溫習的時間，遠遠超過他們年紀所能專注的時間。Minnie認為，很多時候家長的要求不合理，常常訂下超越孩子能力的要求。

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專注力分為不同種類 做功課是持續性專注

Angie指出專注力分為不同種類，有集中性專注、持續性專注、選擇性專注、轉移專注和分散專注。其中家長最關心的莫過於持續性專注，即是持續一段時間專注在某個活動上，最常見是做功課和溫習，孩子通常需要持續到家長滿意為止。7至10歲的小朋友專注力只有約20分鐘，但平常孩子不太可能在20分鐘內做完功課，但家長就會覺得是因為他們不專心。

先衡量孩子能力再去要求 以免雙方不開心

Minnie表示成年人的專注時間才只有35分鐘，何況是小朋友？要求孩子花整個下午或整晚專注做一件事其實是不太合理的。我們需要先衡量他的能力，觀察他們是否真的能做到，然後才要求他們專心做事，否則雙方都會不開心。

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一般小朋友專注力有限 何況是ADHD孩子

一般小朋友專注力有限，而ADHD小朋友就更難長時間專注了。Minnie表示ADHD孩子的專注力不但短暫，還很分散。他們不能持續地專注，可能需要每5分鐘休息一次，或走一圈散散步，再回來專注5分鐘。他們所謂能專注20分鐘，其實需要拆開很多時段才能完成，不可能要求他一口氣做完。

孩子專注形態與眾不同 邊走邊做事不代表不專心

相信很多家長聽到這個情況，會與Angie有相同的疑問：如果孩子需要拆開多個時段做功課，這樣他們能否真正學習到呢？Minnie回答，以她觀察兒子的情況，他與一般人專注的形態不一樣。一般人專注時會安靜地坐著思考、看東西，但她的兒子專注時卻是走來走去的。他會通過走動來幫助思想和做事。

譬如說，兒子小時候做數學功課時有十條數學算術要做，他看了第一條算數後，會在家中走一圈，想到答案後寫下；然後再看第二條題目，又走一圈，再回來寫下。一般孩子是坐在椅子上一邊計算一邊寫，但Minnie的兒子就需要邊走邊做。雖然這正正是很多媽媽認為不專心的表現，但其實這就是他正在專心做事的表現。

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需用盡全力控制自己不走動 沒有多餘力氣做事

Minnie坦言在她還沒認識這個理論之前，曾經像很多媽媽一樣，覺得兒子沒有安定坐下來是頑皮不做功課。兒子幼稚園時，她曾經擦一些藥水在他手腳和屁股的位置，憤怒地恐嚇他，指他現在完全被黏貼着，不能動彈，要乖乖坐下來做功課，不能走來走去。兒子在這三十分鐘內真的沒有走出房間，那時候她以為自己「贏」了。但當她打開房門，卻發現他睡到流口水。Minnie生氣地拍醒他，質問他明明說好要做功課的，為甚麼會睡着了？兒子解釋：「媽媽，你知道嗎？我要用盡全身的氣力，才能控制我的手腳不許動，這真的是一件很辛苦、很無聊的事，我寧願睡覺。」

後來Minnie才明白，原來叫兒子不要動，等於叫他不要思考、做事。經過這次後，Minnie才驚覺自己必須接納兒子透過走動來專注的方式。即使他的專注方式與別人不同，但那就是他正在專注做事的時間。Minnie補充，丈夫也有專注力不足的症狀，他平常也喜歡在家裡走來走去，邊跟自己說話邊思考，而這就是他們最專注的時候。

影片來源：叫孩子不要動，等如叫他不要思考、不要做事?!

（資料獲EmpowerWomen及愛初心慈善基金授權認可）

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