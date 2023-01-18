SEN｜用心照顧SEN孩子卻忽略了其他孩子「我感覺不到媽媽的陪伴」

對於SEN的父母來說，照顧孩子已經不是一件易事，溝通和相處相樣要面對莫大的挑戰。分別育有17歲和10歲SEN兒子的EmpowerWomen成員Minnie和Angie表示，兄弟姐妹之間相處挑戰和處理方式，也是一大學問。不過兩位指，以下分享的經驗和心得，一般家庭也通用， 因為道理都是相通的。 （資料獲EmpowerWomen及愛初心慈善基金授權認可）



用心照顧SEN孩子卻忽略了另一位孩子「我感覺不到媽媽的陪伴」

Angie 表示某次的講座聽到一個故事，故事情節值得家長反思。某位媽媽有兩名子女，大的是SEN孩子，小的是一位妹妹。妹妹長大後向媽媽說「 其實小時候，我常常感到自己一個人在家裏畫畫，只有工人姐姐的陪伴， 我覺得我沒有了媽媽」。這句話令該位媽媽當頭棒喝，而現實中媽媽其實是忙著帶哥哥到處進行SEN訓練，想不到用心照顧大的孩子，卻令妹妹感覺被忽略。

Angie 認為家長當下可能只考慮到帶孩子到外訓練是必需的，卻因而忽略了其他子女，此時可以作合適的處理。譬如先與子女們作溝通，好讓他們知道媽媽出外的原因、甚至帶他們一起出外了解訓練狀況。

過來人也表示子女曾感到「媽媽未有經常陪伴她們」 最佳處理方法應是「溝通」

Minnie 曾經也問小女兒是否認為經常見不到媽媽，或者以為媽媽只陪伴弟弟。小女兒坦言曾有過這想法，更一度以為「媽媽偏心，只會與弟弟在一起」，Minnie 回想過來，認為更好的處理方法是「溝通」，讓大家理解對方正在忙甚麼。

Angie 不禁追問Minnie 大女兒是否明白媽媽的用意呢？Minnie指「大讓小」這個理念早在華人社會裡紮根，不過「年紀多大幾歲也好，她也是一個小朋友，地位應是一樣的」。她回想小女兒出世時，大女已是十歲，她當下潛意識認為對兩位不同年齡孩子應有不同對待方式。她播放卡通片給小女兒看，卻未有安排給正要考試升中的大女，大女反問「為何妹妹可以看電視，而我不可以」。當下她才知道無論年紀相差多少也好，孩子總認為父母要相同的對待。

Minnie 其後明白到「溝通」是最佳的互相了解的方式，於是問小女「你會想跟我與弟弟一起去訓練嗎？」。小女兒不單答應一起去，她更參與了幾堂課，了解感統訓練並覺得很有趣、好玩，而更重要的是她明白媽媽與弟弟在忙甚麼。

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