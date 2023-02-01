SEN｜SEN媽媽指運動能夠訓練子女專注力 附適合SEN孩子運動推介

SEN孩子一般專注力都不太集中。分別育有17歲和10歲SEN兒子的EmpowerWomen成員Minnie和Angie表示，其實專注力是可以透過運動訓練而提升的，只要找到孩子感興趣的運動，SEN孩子也可以很專注。

（資料獲EmpowerWomen及愛初心慈善基金授權認可）



今天做不到不代表以後都做不到 SEN孩子的專注力可透過訓練提升

Minnie經常把「今天做不到，不代表以後都做不到」掛在嘴邊，原來SEN孩子的專注力也可以透過訓練而得到提升。Minnie表示以她觀察兒子的情況，正在就讀中學的兒子的專注力比起小時候真的進步了很多。她舉例，兒子就讀傳統學校，在中一時，學校在一個學期教授了由商朝至民初的中國歷史。可想而知，考試的時候，他們需要溫習很多資料。對於一個專注力不足的小朋友來說，要記住很多中史資料是很困難的事。但Minnie回憶當時跟兒子溫習時，他可以很乖、安定地坐下來溫習一至兩個小時，跟平常孩子一樣看書、寫字和溫習。

運動需專注當下 透過運動訓練能提升專注力

原來，Minnie的兒子有透過運動去鍛鍊他的專注力。Minnie表示從前兒子坐下來3分鐘便會走來走去，但隨著開始了運動訓練，他的專注力真的提升了很多。Minnie曾詢問兒子原因，兒子表示是因為在游水、踏單車、跑步的時候，都非常需要專注於當下的瞬間。因兒子是踏公路單車的，如果他不專注踏單車，可能會撞車，導致意外發生；如果在游水時想其他事情，可能會被水嗆到或溺水；如果跑步時分心，會有跌倒的可能性。他也察覺自己的專注力有明顯進步，認為是因為運動訓練就是在當下的瞬間，他很容易集中在一個點上，而能專注的時間可能是二十分鐘、半小時，甚或更長，專注力亦隨之而逐漸提升。

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ADHD孩子需透過運動消耗體力 但尋找適合的項目並不簡單

可是，家長如何能找到適合自己小朋友的運動呢？Minnie回答，從兒子的經驗中理解到，要找到適合SEN孩子的運動其實很不簡單。因兒子有ADHD，所以從他小時候，Minnie便知道兒子需要透過運動消耗體力。但是Minnie讓兒子參加了不同的運動興趣班，例如足球、籃球、跆拳道等，兒子都比較抗拒。

團體運動較難配合 個人項目或更適合

參加足球班時，兒子問她為甚麼大家要一起去爭奪一個球，而不是每個人派一個；參加籃球班時，又因為對聲音比較敏感，接受不了一個球場中幾十個籃球一起拍動的聲音而嚷着要離開；參加跆拳道班時，又覺得用腳去踢是不對的行為，躲在桌下不願意去練習。Minnie花了很多時間和精神去幫助兒子尋找適合他的運動項目，最後發現一些個人的運動，如游水、跑步、踏單車等都是自己進行的，對SEN兒子來說比較容易處理。

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向教練坦白兒子是SEN 教練調節期望讓兒子繼續學習

Angie表示自己也有相同的經驗。因兒子有亞氏保加症，社交方面比較弱，所以像足球這些需要團體合作或等候的運動會比較難配合。幾經嘗試，最終找到攀石這個項目。攀石其實也有安全守則要遵守，也需要等候輪流去練習。一開始兒子做得也不是很好，直到有一次，他真的無法繼續學下去了，但Angie覺得兒子只剩下這個項目可以堅持了，很想他能繼續學習，於是向教練坦白其實兒子是SEN。出乎意料的是，原來教練也是ADHD，小時候一直在吃藥，接觸攀石後發現自己可以變得很專注，最後成為了一名攀石教練。教練聽到Angie分享兒子的情況後，便調節對她兒子的期望，給他一些彈性，讓兒子可以繼續快樂地學習。

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飛魚菲比斯同患ADHD 為了游泳比賽卻能等待4小時

Minnie以飛魚菲比斯的例子補充，讓大家理解為SEN孩子尋找適合的運動是有難度的。菲比斯患有ADHD，他的媽媽也找了棒球、足球、曲棍球等運動讓他參加，而他最後選擇了游泳。他的媽媽在報導說，雖然患有ADHD，但菲比斯為了游泳比賽，他可以靜靜地在池邊等待4小時。

以孩子的興趣為首 聆聽他們的心聲和需要

因此在為小朋友選擇運動時，需要以他們的興趣為首，不應該由家長判斷哪些項目適合孩子。如果不是他們感興趣的事情，便不能夠專注，也不能顯示到他們的耐性。其實很多時候SEN孩子並不是不能專注，而是當他們找到自己喜愛的事情時，才能發揮出高專注力。Minnie表示，只要是適合自己的孩子，家長都可以讓孩子去嘗試，聆聽他的心聲，了解他的需要，不要強迫他，從而協助孩子找到適合自己的運動。

影片來源：提升專注力 尋找運動給孩子的竅門

（資料獲EmpowerWomen及愛初心慈善基金授權認可）

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