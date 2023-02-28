男代課老師用遊戲點數誘騙男童脫褲稱檢查身體　判監5年終身禁業

兒童性知識不足，未必懂得分辨甚麼是不當，甚至是侵犯性的行為，家長應趁早教導孩子學會保護自己。內地江西省一名代課老師用遊戲點數誘騙小學生發生性行為，又稱是「檢查身體」，男童家長得知事件後隨即報警。近日法院裁定這位老師猥褻兒童罪成並判刑。



用遊戲點數誘騙男童

日前內地江西省南昌市新建區人民法院公布了一則案例。有父母為了提高兒子的成績，找來了兒子學校的張姓男代課老師為他補課。去年6月，徐姓男童前往代課老師的家中補課，老師用遊戲點數為誘餌，稱要為男童檢查身體，之後連續兩天都誘騙男童脫褲並性侵他。後來男童將事發經過告知家長，家長隨即報警。

法院經審理後指出老師利用職業便利來犯罪，違背了教育職業的義務，更嚴重侵犯未成年人的身心健康。最終法院裁定張姓老師猥褻兒童罪成，監禁五年，而且終身禁止從事密切接觸未成年人的工作。不少網民得知判罰結果後，都認為監禁5年的刑責太輕。

法院裁定張姓老師猥褻兒童罪成監禁五年，終身禁止從事密切接觸未成年人的工作。（PhotoAC）

兒童性侵犯定義

根據社會福利處資料，兒童性侵犯指牽涉兒童的非法性活動（例如強姦、口交），或兒童不能作出知情同意的性活動，包括直接或間接對兒童作出性方面的利用或侵犯（例如製作色情物品）。如果兒童為了換取零食或金錢而涉及性活動，即使該名兒童曾向侵犯者表示同意，也不能被視作已經作出「知情同意」。

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懷疑兒童遭性侵犯的處理方法

1. 在一個安全的環境下與兒童單獨傾談，如有需要，請一位兒童信任的成年人陪伴兒童

2. 抱信任態度，耐心地鼓勵兒童把事件說出，不論資料來源及事發時間，皆認真處理

3. 讓兒童明白你想知道發生了甚麼事，以致可以計劃怎樣幫助他

4. 用兒童所能明白的詞語發問 •讓兒童知道你想保護他，免他繼續受到侵犯

5. 讓兒童知道除調查過程及法庭聆訊所需外，資料會盡量保密

6. 細心聆聽，不對事件經過作出任何建議

7. 保持冷靜，切忌過於緊張或激動，以免使兒童以為自己做了一些很可怕的事

8. 在提問時不要焦急，讓兒童感到受關懷和支持

9. 不責備兒童，讓他知道錯不在自己

10. 不在兒童面前責備侵犯者，因為他與侵犯者可能保持密切或友善關係

11. 減少兒童需要重複講述事件的次數，因每一次覆述都會加深對他的心理傷害

12. 不會對兒童隨便承諾任何你不肯定能辦到的事情

13. 在聆聽完畢後，讓兒童知道你打算怎樣跟進，以示對兒童的尊重，及減少兒童對未知事情的擔憂：報警 / 身體檢查 / 轉介其他社工 / 暫時離家？

14. 在聆聽完畢後，多謝兒童對你的信任

15. 避免在處理過程中令兒童受到其他形式的傷害