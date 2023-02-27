SEN｜SEN父母與孩子共同學習管理情緒 媽媽：我成了更開心的人

不少SEN（Special Educational Needs，特殊教育需要）家長都會希望改善孩子的情緒控制，應用不同的方法但效果卻未如理想。分別育有17歲和10歲SEN兒子的EmpowerWomen成員Minnie和Angie分享處於第二階段「接納」的體驗，指家長可透過互相學習與孩子共同進步，一起解決問題，並接納孩子的特質。

（資料獲EmpowerWomen及愛初心慈善基金授權認可）



家長的行為直接影響孩子 互相學習助控制情緒

SEN家長通常會面對三個階段：「否認」、「接納」和「看到自己需要學習的課題」。Angie表示在處於第二階段「接納」時，看到有很多事能幫助兒子更加提升和適應生活，於是她帶兒子做了很多治療，找不同老師幫助他，而自己則看書學習。經過多年的時間，Angie開始展望能去到下一個階段，她有這樣的體會原因是發現自己的情緒與兒子的情緒息息相關。

通常老師會教以深呼吸或者不同的呼吸方法來進行情緒控制，如鼻吸口呼和圖像化、形象化呼吸，但Angie發現無論如何教導和提醒兒子，他都未能有效應用。Angie坦言自己是一個欠缺耐性的人，脾氣也不是很好，笑言形容自己為「咆哮媽媽」，從早上開始會忍不住會罵人，如果當天可以中午後才開始發脾氣已經很感恩。Angie後來跟着兒子學習呼吸和平靜心情，發現自己也能控制情緒。

「我的情緒狀態直接影響兒子的情緒控制，慢慢發現原來我的情緒平穩，他能更加快平復自己的情緒爆發。原來這件事是我與他同時間的學習。」Angie 了解到自己和兒子一樣，情緒控制較弱，需二人共同學習。Angie直言從前着眼於要求兒子學會情緒管理，現時心態變得不一樣：「現在的焦點變成是，我與他一起學習情緒控制」

（PhotoAC）

了解孩子的世界後認識不一樣的自己

Angie表示共同學習是令親子關係緊密的核心，並體會到兒子出生的真正意義。Angie憶及較深刻的感受是兒子帶給她的改變，兒子是一個活躍、喜歡玩耍的小朋友，而她則是一個頗沉悶的人。Angie每次看見大富翁等棋盤遊戲便會感到害怕，但卻很想陪伴及了解兒子的內心世界，因此她硬着頭皮去學習如何玩這些遊戲。Angie分享一開始時會不習慣，只想着遊戲什麼時候會完結或者如何去到終點，但直到用心陪伴兒子玩樂後，看到兒子每一刻的享受、興奮和投入，才漸漸發現原來兒子的特質是讓她學習放鬆：「發現自己有很大的受益，他來教導我如何變成為更好玩、更開心的人。」

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接納孩子的特質 共同解決問題

Angie指現在兒子的種種特質在她眼中已經不再是一個問題，希望各位媽媽都可以來到這個階段，問題不只是出現於孩子身上，而是要一同解決問題，讓挑戰變得不一樣。

影片來源：做SEN媽媽的第二個階段 接納

（資料獲EmpowerWomen及愛初心慈善基金授權認可）

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