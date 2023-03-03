SEN｜自幼患自閉發展遲緩37歲男憑毅力成劍橋大學最年輕非裔教授

不少SEN家長都會擔心孩子的將來，但孩子成長的路程與他人不一樣，也不代表他們會比別人遜色。英國一名37歲男子Jason Arday自幼患自閉症、發展遲緩，到11歲才懂得說話。他憑毅力扭轉人生，成為劍橋大學史上最年輕的非裔教授。



患發展遲緩和自閉症

37歲的Jason Arday即將在劍橋大學擔任教授一職，成為劍橋大學有史以來最年輕的非裔教授。Jason一路走來歷經不少挑戰，他3歲時診斷出發展遲緩和自閉症，童年大部分時間都花在語言治療上。他一直要靠手語溝通，到11歲才懂得說話，18歲才懂閱讀及寫字。

挑戰自我扭轉人生

當時Jason得知自己日後很大機會要在輔助宿舍度過餘生，但他不願就此放棄，一直挑戰自我，希望改變人生。後來他攻讀了兩個中等教育普通證書（GCSE）；在大學攻讀英國國家文憑課程（BTEC National Diploma），完成了體育教育研究學位；其後更讀畢兩個碩士學位及一個博士學位。

Jason Arday患有發展遲緩和自閉症，到11歲才懂得說話，18歲才懂閱讀及寫字。（University of Cambridge）

獲劍橋大學聘請擔任社會學教授

Jason於十年前攻讀博士學位時，他在母親臥室的牆上寫下了自己的目標。其中一條就是「總有一天我會在牛津或劍橋工作」，之後他便全力實現這個目標。他早前於格拉斯哥大學 （University of Glasgow）擔任教授一職。現在更獲劍橋大學聘請擔任社會學教授，他終於實現奮鬥已久的目標，將於3月6日開始在劍橋的教學生涯，成為劍橋大學史上最年輕的非裔教授。

Jason Arday憑毅力扭轉人生，成為劍橋大學史上最年輕的非裔教授。（Cumberland Lodge）

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