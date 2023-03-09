全港私立小學小一入學24/25年學費/報名+簡介會詳情｜持續更新
全港私立小學陸續公布2024/25學年小一入學報名及簡介會詳情，本文將陸續整合2024/25年度私立小學小一報名及申請程序，好讓各位家長應付小一入學。其中名校聖士提反書院附屬小學及香港真光中學（小學部）分別會於5月及7月公布報名詳情；國際基督教優質音樂中學暨小學則現正開放報名。根據《小學概覽2022》，現時全港共有34所私立小學，當中有不少可升上一條龍中學、直屬中學及聯繫中學。幼稚園家長可不受校網限制報讀私立小學，如對私立小學感興趣，不妨留意心儀私立小學學費、申請日期、程序、報名詳情，以及簡介會舉行時間。
中西區私立小學
1. 救恩學校
小一報名日期：有待公布
小一學費：$62,900（待定）
升中：聯繫中學（匯基書院（東九龍），每年提供約30個中一學額）
宗教：基督教
2. 嘉諾撒聖心學校私立部
小一報名日期：有待公布
小一學費：$48,000
升中：直屬中學（嘉諾撒聖心書院）
宗教：天主教
3. 聖嘉勒小學
小一報名日期：有待公布
小一學費：$48,000（分10期）
升中：直屬中學（聖嘉勒女書院）
宗教：天主教
4. 聖類斯中學（小學部）
小一報名日期：有待公布
小一學費：$45,800（分10期）
升中：直屬中學（聖類斯中學）
宗教：天主教
東區私立小學
5. 蘇浙小學
小一報名日期：有待公布
小一學費：$46,500
升中：不適用
宗教：不適用
南區私立小學
6. 聖士提反書院附屬小學
小一報名日期：詳情將於5月公布
小一學費：$89,500
升中：直屬中學（聖士提反書院）
宗教：基督教
灣仔區私立小學
7. 高主教書院小學部
小一報名日期：有待公布
小一學費：$51,500
升中：直屬中學（高主教書院）
宗教：天主教
8. 玫瑰崗學校（小學部）
小一報名日期：有待公布
小一學費：$49,000（分10期）（23/24學年）
升中：聯繫中學（玫瑰崗中學）
宗教：天主教
9. 聖保祿學校（小學部）
小一報名日期：有待公布
小一學費：$55,000
升中：直屬中學（聖保祿學校）
宗教：天主教
10. 香港真光中學（小學部）
小一報名日期：詳情將於7月公布
小一學費：$55,090（分10期）
升中：聯繫中學（香港真光中學）
宗教：基督教
九龍城區私立小學
11. 九龍塘宣道小學
小一報名日期：有待公布
小一學費：$59,450（分10期）
升中：不適用
宗教：基督教
12. 啓思小學
小一報名日期：即日起
小一學費：$120,670（分11期）
升中：不適用
宗教：基督教
13. 聖三一堂小學
小一報名日期：有待公布
小一學費：$51,000（分10期）
升中：聯繫中學（聖公會聖三一堂中學）
宗教：基督教
14. 九龍塘學校（小學部）
小一報名日期：有待公布
小一學費：$61,000
升中：不適用
宗教：不適用
15. 九龍真光中學（小學部）
小一報名日期：有待公布
小一學費：$57,227
升中：聯繫中學（九龍真光中學）
宗教：基督教
16. 民生書院小學
小一報名日期：有待公布
小一學費：$57,500（分10期）
升中：直屬中學（民生書院）
宗教：基督教
17. 香港培道小學
小一報名日期：有待公布
小一學費：$51,984（分10期）
升中：聯繫中學（香港培道中學）
宗教：基督教
18. 香港培正小學
小一報名日期：有待公布
小一學費：$58,500
升中：直屬中學（香港培正中學）
宗教：基督教
19. 聖若望英文書院（小學部）
小一報名日期：有待公布
小一學費：$70,000 （分10期）
升中：不適用
宗教：天主教
觀塘區私立小學
20. 聖若瑟英文小學
小一報名日期：有待公布
小一學費：$46000（分10期）
升中：直屬中學（聖若瑟英文中學）
宗教：天主教
深水埗區私立小學
21. 百卉九江書院
小一報名日期：全年接受報名
小一學費：$175,010
升中：不適用
宗教：不適用
百卉九江書院簡介會
1. 校園參觀
日期：3月14日（二）
時間：下午1:00 - 2:30
地點：小學校舍（白田培德街7號）
2. 小學簡介會（英語）
日期：3月30日（四）
時間：下午12:00 - 1:30
地點：網上 (ZOOM)
22. 啟基學校
小一報名日期：有待公布
小一學費：$65,046（分11期）
升中：不適用
宗教：基督教
23. 地利亞英文小學暨幼稚園
小一報名日期：有待公布
小一學費：$34000（分10期）
升中：不適用
宗教：不適用
24. 九龍禮賢學校
小一報名日期：有待公布
小一報名日期：有待公布
小一學費：$52,800（分10期）
升中：不適用
宗教：基督教
25. 聖方濟各英文小學
小一報名日期：有待公布
小一學費：$49,400（分10期）
升中：不適用
宗教：天主教
26. 德雅小學
小一報名日期：有待公布
小一學費：$42,000
升中：不適用
宗教：天主教
27. 崇真小學暨幼稚園（小學部）
小一報名日期：有待公布
小一學費：$59,420（英文小學部）
升中：不適用
宗教：基督教
黃大仙區私立小學
28. 德望小學暨幼稚園
小一報名日期：有待公布
小一學費：$43,400 -$44,500
升中：不適用
宗教：天主教
29. 國際基督教優質音樂中學暨小學
小一報名日期：即日起至4月16日
小一學費：$60,000（分10期）
升中：一條龍
宗教：基督教
30. 聖母小學
小一報名日期：有待公布
小一學費：$40,000（分10期）
升中：直屬中學（聖母書院）
宗教：天主教
油尖旺區私立小學
31. 拔萃女小學
小一報名日期：有待公布
小一學費：$70,000
升中：一條龍（拔萃女書院）
宗教：基督教
元朗區私立小學
32. 激活英文小學
小一報名日期：有待公布
小一學費：$105,600（分11期）
升中：不適用
宗教：基督教
33. 基督教香港信義會啟信學校
小一報名日期：有待公布
小一學費：$64,000（分10期）
升中：不適用
宗教：基督教
34. 英藝小學暨幼稚園
小一報名日期：即日起
小一學費：$85,800
升中：不適用
宗教：不適用
資料來源：《小學概覽2022》、學校網頁
何時可以開始報名申請私立小學？
私立小學可自訂收生時間及程序，故每所私立小學開放報名時間不一，私立小學一般於每年四月起會陸續公布報名詳情。最新報名時間表詳情請看。
選擇私立小學是否受地區限制？
家長選擇私立小學不受地區或校網限制，可向全港私立小學遞交申請。
私立小學需要參加「自行分配學位」及「統一派位」？
私立小學採用自行收生機制，其小一學位並不在「小一入學統籌辦法」內。家長如希望子女入讀私立小學一年級，可自行向這些學校遞交申請。