全港私立小學小一入學24/25年學費/報名+簡介會詳情｜持續更新

全港私立小學陸續公布2024/25學年小一入學報名及簡介會詳情，本文將陸續整合2024/25年度私立小學小一報名及申請程序，好讓各位家長應付小一入學。其中名校聖士提反書院附屬小學及香港真光中學（小學部）分別會於5月及7月公布報名詳情；國際基督教優質音樂中學暨小學則現正開放報名。根據《小學概覽2022》，現時全港共有34所私立小學，當中有不少可升上一條龍中學、直屬中學及聯繫中學。幼稚園家長可不受校網限制報讀私立小學，如對私立小學感興趣，不妨留意心儀私立小學學費、申請日期、程序、報名詳情，以及簡介會舉行時間。



中西區私立小學



1. 救恩學校

小一報名日期：有待公布

小一學費：$62,900（待定）

升中：聯繫中學（匯基書院（東九龍），每年提供約30個中一學額）

宗教：基督教

救恩學校小一入學詳細資料

2. 嘉諾撒聖心學校私立部

小一報名日期：有待公布

小一學費：$48,000

升中：直屬中學（嘉諾撒聖心書院）

宗教：天主教

嘉諾撒聖心學校私立部小一入學詳細資料

3. 聖嘉勒小學

小一報名日期：有待公布

小一學費：$48,000（分10期）

升中：直屬中學（聖嘉勒女書院）

宗教：天主教

聖嘉勒小學小一入學詳細資料

4. 聖類斯中學（小學部）

小一報名日期：有待公布

小一學費：$45,800（分10期）

升中：直屬中學（聖類斯中學）

宗教：天主教

聖類斯中學（小學部）小一入學詳細資料

東區私立小學



5. 蘇浙小學

小一報名日期：有待公布

小一學費：$46,500

升中：不適用

宗教：不適用

蘇浙小學小一入學詳細資料

南區私立小學



6. 聖士提反書院附屬小學

小一報名日期：詳情將於5月公布

小一學費：$89,500

升中：直屬中學（聖士提反書院）

宗教：基督教

聖士提反書院附屬小學小一入學詳細資料

灣仔區私立小學



7. 高主教書院小學部

小一報名日期：有待公布

小一學費：$51,500

升中：直屬中學（高主教書院）

宗教：天主教

高主教書院小學部小一入學詳細資料

8. 玫瑰崗學校（小學部）

小一報名日期：有待公布

小一學費：$49,000（分10期）（23/24學年）

升中：聯繫中學（玫瑰崗中學）

宗教：天主教

玫瑰崗學校（小學部）小一入學詳細資料

9. 聖保祿學校（小學部）

小一報名日期：有待公布

小一學費：$55,000

升中：直屬中學（聖保祿學校）

宗教：天主教

聖保祿學校（小學部）小一入學詳細資料

10. 香港真光中學（小學部）

小一報名日期：詳情將於7月公布

小一學費：$55,090（分10期）

升中：聯繫中學（香港真光中學）

宗教：基督教

香港真光中學（小學部）小一入學詳細資料

九龍城區私立小學



11. 九龍塘宣道小學

小一報名日期：有待公布

小一學費：$59,450（分10期）

升中：不適用

宗教：基督教

九龍塘宣道小學小一入學詳細資料

12. 啓思小學

小一報名日期：即日起

小一學費：$120,670（分11期）

升中：不適用

宗教：基督教

啓思小學小一入學詳細資料

13. 聖三一堂小學

小一報名日期：有待公布

小一學費：$51,000（分10期）

升中：聯繫中學（聖公會聖三一堂中學）

宗教：基督教

聖三一堂小學小一入學詳細資料

14. 九龍塘學校（小學部）

小一報名日期：有待公布

小一學費：$61,000

升中：不適用

宗教：不適用

九龍塘學校（小學部）小一入學詳細資料

15. 九龍真光中學（小學部）

小一報名日期：有待公布

小一學費：$57,227

升中：聯繫中學（九龍真光中學）

宗教：基督教

九龍真光中學（小學部）小一入學詳細資料

16. 民生書院小學

小一報名日期：有待公布

小一學費：$57,500（分10期）

升中：直屬中學（民生書院）

宗教：基督教

民生書院小學小一入學詳細資料

17. 香港培道小學

小一報名日期：有待公布

小一學費：$51,984（分10期）

升中：聯繫中學（香港培道中學）

宗教：基督教

香港培道小學小一入學詳細資料

18. 香港培正小學

小一報名日期：有待公布

小一學費：$58,500

升中：直屬中學（香港培正中學）

宗教：基督教

香港培正小學小一入學詳細資料

19. 聖若望英文書院（小學部）

小一報名日期：有待公布

小一學費：$70,000 （分10期）

升中：不適用

宗教：天主教

聖若望英文書院（小學部）小一入學詳細資料

觀塘區私立小學



20. 聖若瑟英文小學

小一報名日期：有待公布

小一學費：$46000（分10期）

升中：直屬中學（聖若瑟英文中學）

宗教：天主教

聖若瑟英文小學小一入學詳細資料

深水埗區私立小學



21. 百卉九江書院

小一報名日期：全年接受報名

小一學費：$175,010

升中：不適用

宗教：不適用

百卉九江書院小一入學詳細資料

百卉九江書院簡介會

1. 校園參觀

日期：3月14日（二）

時間：下午1:00 - 2:30

地點：小學校舍（白田培德街7號）

2. 小學簡介會（英語）

日期：3月30日（四）

時間：下午12:00 - 1:30

地點：網上 (ZOOM)

22. 啟基學校

小一報名日期：有待公布

小一學費：$65,046（分11期）

升中：不適用

宗教：基督教

啟基學校小一入學詳細資料

23. 地利亞英文小學暨幼稚園

小一報名日期：有待公布

小一學費：$34000（分10期）

升中：不適用

宗教：不適用

地利亞英文小學暨幼稚園小一入學詳細資料

24. 九龍禮賢學校

小一報名日期：有待公布

小一報名日期：有待公布

小一學費：$52,800（分10期）

升中：不適用

宗教：基督教

九龍禮賢學校小一入學詳細資料

25. 聖方濟各英文小學

小一報名日期：有待公布

小一學費：$49,400（分10期）

升中：不適用

宗教：天主教

聖方濟各英文小學小一入學詳細資料

26. 德雅小學

小一報名日期：有待公布

小一學費：$42,000

升中：不適用

宗教：天主教

德雅小學小一入學詳細資料

27. 崇真小學暨幼稚園（小學部）

小一報名日期：有待公布

小一學費：$59,420（英文小學部）

升中：不適用

宗教：基督教

崇真小學暨幼稚園（小學部）小一入學詳細資料

黃大仙區私立小學



28. 德望小學暨幼稚園

小一報名日期：有待公布

小一學費：$43,400 -$44,500

升中：不適用

宗教：天主教

德望小學暨幼稚園小一入學詳細資料

29. 國際基督教優質音樂中學暨小學

小一報名日期：即日起至4月16日

小一學費：$60,000（分10期）

升中：一條龍

宗教：基督教

國際基督教優質音樂中學暨小學小一入學詳細資料

30. 聖母小學

小一報名日期：有待公布

小一學費：$40,000（分10期）

升中：直屬中學（聖母書院）

宗教：天主教

聖母小學小一入學詳細資料

油尖旺區私立小學



31. 拔萃女小學

小一報名日期：有待公布

小一學費：$70,000

升中：一條龍（拔萃女書院）

宗教：基督教

拔萃女小學小一入學詳細資料

元朗區私立小學



32. 激活英文小學

小一報名日期：有待公布

小一學費：$105,600（分11期）

升中：不適用

宗教：基督教

激活英文小學小一入學詳細資料

33. 基督教香港信義會啟信學校

小一報名日期：有待公布

小一學費：$64,000（分10期）

升中：不適用

宗教：基督教

基督教香港信義會啟信學校小一入學詳細資料

34. 英藝小學暨幼稚園

小一報名日期：即日起

小一學費：$85,800

升中：不適用

宗教：不適用

英藝小學暨幼稚園小一入學詳細資料

資料來源：《小學概覽2022》、學校網頁