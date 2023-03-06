中醫提醒懷孕初期須注意飲食 避免進食高脂肪、油膩、刺激性食物

懷孕時需要戒口是很多媽媽的共識。為了胎兒能健康成長，孕婦都會很小心注意飲食。中醫李廣冀醫師（柴醫）在社交平台分享懷孕忌服食物，表示活血藥食材容易促進宮縮，也要全面禁止吃生冷食品。他亦分享了是否需要清胎毒的意見供孕婦們參考。

（資料及圖片獲柴醫（李廣冀醫師）授權轉載）



中醫李廣冀醫師（柴醫）在Facebook專頁中表示，在懷孕初期（12周內），必須注意飲食。他提醒不宜過度進食高脂肪、油膩食物、刺激性食物，亦應避免喝冷飲、含酒精飲料如紅酒、白酒、啤酒。含咖啡因飲品如濃茶等也應避免。在水果方面，西瓜、香蕉、火龍果、芒果、榴蓮、大樹菠蘿、荔枝、龍眼等亦應減少進食。

他補充，因怕有細菌，未經煮熟的食物如生雞蛋、生牛肉、生菜沙律、刺身不宜進食。一些零食如薯片、朱古力、杯麵等亦要減少吃。在飲食時亦應注意不宜過度寒涼，刺激子宮收縮，亦不宜吃太多燥熱，如人參、鹿茸等會熱氣生瘡，容易胎動不安，甚至出現先兆流產的症狀，例如流啡、腹痛。

孕婦不強求一定要清胎毒

柴醫表示，有研究顯示50%流產的原因，與胚胎染色體異常有關，但也不可忽略懷孕初期12周內的飲食。如有疑問，可以咨詢中醫師，了解孕婦的體質如何進食飲食調養，安胎。後期是否需要清胎毒，也可以一次過順便問醫師。但他認為孕婦不強求一定要清胎毒。如果體質偏熱，可以適量飲用椰青水，和吃水果如山竹、雪梨。他亦建議從35周開始可以煲白蓮鬚雞蛋南棗茶，每週一次飲用。

懷孕期間忌服食物

根據衛生署家庭健康服務資料顯示，在懷孕期間，孕婦應避免進食以下食物：

1. 酒精飲料

包括啤酒、葡萄酒或烈酒；酒精妨礙胎兒發育，對智力和身體成長有永久影響。

2. 甲基汞(水銀)含量較高的魚類

包括鯊魚、劍魚、旗魚、金目鯛和吞拿魚(特別是大眼吞拿魚和藍鰭吞拿魚)等大型獵食魚類；胎兒、嬰兒和幼童發育中的腦部特別容易受甲基汞的毒性影響，攝入過多甲基汞會對神經系統造成損害。

3. 未經煮熟的食物，包括海產、肉類和蛋

必須徹底煮熟食物；外出用餐時，亦應吃即點即煮，及端上時仍然熱騰騰的食物。

4. 微凍的即食食物及冷藏食物

這些食物較容易受李斯特菌感染。懷孕時感染李斯特菌，可能導致流產、胎兒夭折、早產或令新生嬰兒出現嚴重健康問題；受李斯特菌感染的孕婦會出現類似感冒病徵、發冷、發熱、頭痛、背痛和喉痛。亦可能全無症狀，但仍可以嚴重影響胎兒。預防李斯特菌感染，須把食物煮熟才進食。及避免進食易受李斯特菌污染的食物。

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