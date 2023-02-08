準媽媽懷孕初期妊娠劇吐 卧床休息結果全屋一團糟 附孕吐處理貼士

懷孕初期出現嘔心和嘔吐相當常見，但如出現嚴重嘔吐，可引致脫水及電解質不平衡。外國一名孕婦在社交應用程式分享她在懷孕期間出現妊娠劇吐，未能處理家務的情況下，令家居變得一團糟，丈夫出外工作期間更未能好好照顧一對女兒。該孕婦分享影片後引起其他媽媽熱烈討論，分享懷孕時嚴重孕吐的經歷。



Emily Boazman本身育有兩名女兒，在懷第三胎初期經歷妊娠劇吐，即嚴重噁心和嘔吐。她在社交應用程式TikTok分享自己經歷妊娠劇吐期間，家中的慘烈「戰況」。

Emily分享妊娠劇吐期間家中亂況。（影片截圖：TikTok @emilyboazman）

無奈讓女兒自理 結果家中地下堆滿衣服、玩具

從影片截圖可見，Emily家中地下堆滿衣服、玩具、日用品和孩子書包等。她表示在那段期間當丈夫出外工作，兩名年幼女兒基本上需要自行照顧自己。「她們真的把家弄得非常混亂，但我除了躺下和嘔吐，甚麼都做不到。」

不少孕婦均受孕吐所困。（photoAC）

媽媽超有共鳴：不能低估妊娠劇吐、真的會變得很虛弱

Emily公開的影片在網絡瘋傳，不少媽媽均表示有所共鳴。「我想再次重申，必須正視妊娠劇吐！」、「其他人是不會知道妊娠劇吐如何令人變得虛弱」、「我懷兒子時真的覺得自己在瀕死邊緣」、「我懷有女兒時經歷過，所以我之後沒有再生孩子」。

孕吐處理貼士（按圖↓↓↓）

+ 4

點擊即睇「新手爸媽懷孕育兒手冊」↓↓↓