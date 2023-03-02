懷孕｜媽媽坐月三大食物禁忌 可引致盜汗加劇 不利身體恢復

坐月的飲食習慣十分重要，不少媽媽產後都急於進補，但原來不是有營養豐富的食物就能進食。專業陪月員Carly分享了3種坐月時需避免進食的食物，以免加劇盜汗、影響傷口康復，各位媽媽可多加注意！

資料授權：Carly嘉麗陪月



羊肉可加劇盜汗誘發濕疹 寶寶易受影響

Carly表示媽媽產後身體會處於陽浮津脱的現象，容易出現盜汗。如果媽媽剛剛生完便進食補陽的食物，例如羊肉（羊肉在《本草綱目》中被稱為元陽、有益氣血的溫熱補品），容易加劇盜汗的情況，或者熱氣上火。

在中醫的角度，羊為「發物」，不少皮膚問題如濕疹或尋麻疹，在進食羊肉後可能會引致復發。如果媽媽進食羊肉後，透過母乳傳給寶寶，寶寶的皮膚可能就容易生粒粒。Carly建議產後的媽媽盡量避免進食羊肉。

羊肉容易加劇盜汗情況。（PhotoAC）

黃豆製食品屬涼性食物 不利身體恢復

Carly表示黃豆也不宜進食。黃豆屬涼性食物，媽媽產後身體本來就十分虛弱，進食涼性食物不利身體恢復，身子會愈加虛弱，更可能會導致頭暈情況出現。她提醒各位媽媽，同屬黃豆製品的豆奶亦不應飲用。

黃豆屬涼性食物，產後不宜食用。（PhotoAC）

產後有傷口不宜食用雞蛋

雞蛋則視乎媽媽身體狀況而定。在中醫的角度，雞蛋同樣為「發物」，有傷口的媽媽應避免進食。選擇剖腹生產的媽媽不應食雞蛋，要留意傷口的康復程度，傷口有否紅腫或結焦。若傷口癒合結焦，便可以進食。順產的媽媽可留意會陰是否曾經剪過、用鉗或工具幫助寶寶出生而留有傷口，如果傷口細微，則可以食雞蛋。

雞蛋應視乎身體狀況而進食。（PhotoAC）

《本文獲Carly嘉麗陪月授權轉載》

作者簡介：90後陪月員，曾擔任幼稚園老師，兒童之家家長，特殊幼兒工作員，立志成為專業陪月，已考獲陪月員、催乳、紥肚、嬰兒按摩等證書。

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