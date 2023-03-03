懷孕｜物理治療師揭懷孕腰痛成因 強化腹橫肌、骨盤舒緩腰椎壓力

不少孕婦在懷孕期間都會面對腰痛的問題。註冊物理治療師吳倩儀Jadee為大家講解孕婦腰痛成因，並建議孕婦從懷孕初期便可以進行強化腹橫肌的訓練，不但可以預防腰痛問題，還可以減低有妊娠紋的機會。文中還附有盆骨運動的示範，可以舒緩孕婦腰椎的壓力。



懷孕腰痛成因不止腹部重量影響 更因為缺乏關節支撐

物理治療師JADEE指出，懷孕時會有腰痛問題，是由於腹部重量增大，令脊柱前方張力增加，脊椎就會開始增加彎曲的弧度去補償。當腰椎弧度增大，盆骨就會向前傾。當孕婦腹肌肌力不足以支撐胎兒的重量，壓力就會集中在腰椎的地方，導致腰痛問題。此外，懷孕期間，孕婦會增加一種名叫鬆弛素（Relaxin）的激素，令盆骨附近的肌肉、韌帶、關節都比較放鬆，所以會更加缺乏關節的支撐。

（PhotoAC）

強化腹橫肌、骨盤訓練有助舒緩腰痛

JADEE建議孕婦若有腰痛問題，可以做一些強化腹橫肌的訓練以舒緩腰痛。因為腹橫肌是對保持軀幹穩定度（Trunk stabilization）很重要的肌肉，從懷孕初期開始做，更可以減低有妊娠紋的機會或妊娠紋的數量。另外，JADEE還推薦可以做盆骨前傾後傾的運動，舒緩腰椎的壓力。

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借助物件支撐腹部有助舒緩腰部壓力

JADEE也建議孕婦可以使用一些物件，如托腹帶或K-tape 支撐腹部。她指，托腹帶的作用就好像一個外加的腹橫肌，所以可以舒緩腰痛。如果不想使用托腹帶那麼重型的物件，可以用K-tape 支撐腹部，外加肌力訓練。

註冊物理治療師吳倩儀Jadee

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