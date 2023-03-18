好爸爸｜為給孩子更多空間　忍痛丟棄20年珍藏　識貨網民戥心痛

日前台灣知名繪師「櫻野露」分享，有一名爸爸將收藏20年的「寶貝」全部丟掉，一問之下，原來是因為台灣北部居住空間有限，又沒錢買屋換大房子，只好忍痛將遊戲清出，讓空間給小孩。



別說當爸爸的不懂得為家庭犧牲，只是他們的犧牲，未必是媽媽與孩子所了解的吧！（按圖了解）

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屋太小 父為給孩子空間 忍痛丟20年收藏品

櫻野露在Facebook發文分享，半夜下樓丟回收時，遇見一名爸爸傷心丟着他的收藏品，詢問之下，原來是與太太吵架，該名爸爸說：「小朋友上幼稚園了，買了書桌想擺在客廳，但媽媽表示該給小朋友自己的房間了。孩子和遊戲收藏品，你只能選一個！」於是他忍痛選擇孩子，放棄20年珍藏。對方也解釋，太太相當勤儉持家，無奈台灣北部居住空間有限，小朋友長大速度又快，作為一個家長總有一天要面對這些問題。

電玩迷件收藏品：滿滿的回憶

一見照片，不少網民紛紛留言：

．「做為一個Falcom迷真的為他心痛啊，七代已經買了psp版，可還是買了PC中文版，一定是為了亞特魯pvc而買的啊」

．「這些都是滿滿的回憶啊…」

．「我想那位爸爸哭的蠻慘的，為了家庭把自己喜歡的東西都丟了…」

．「丟掉我覺得後面會後悔的，因為不是單純的收集，有很多回憶，因為我有也為了小孩丟一些漫畫，但是我現在非常後悔，雖然我家也很小」

．「我的老天…他一定很崩潰」

．「看到這些遊戲，眼淚都跟着流出來了」



另外也有網民建議：

．「現在出租倉庫還蠻方便的，也不用把東西都丟掉...」

．「租個小倉庫不就好了」

．「這些東西收納得當我覺得沒有很佔位置耶，比起收藏公仔類需要擺放專門模型櫃，遊戲片可收藏的地方可多了」



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