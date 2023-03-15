消委會｜40款原子筆啫喱筆價差可達$84速乾竟最難乾買筆要留意4點

小朋友上課時有一支好用的筆可增加效率，特別是在一些重要關頭，例如考試時遇上使用中的筆斷墨、透底、難乾等情況，隨時影響發揮。消費者委員會測試了市面上40款原子筆及啫喱筆，最貴及最便宜的筆單支價格竟然相差約$84！最貴也不一定是最高評分。



消委會是次測試評估了市面上18款原子筆（又稱油墨圓珠筆）及22款啫喱筆（又稱中性墨水圓珠筆）的書寫性能和安全程度，每支售價由2.4元至86元不等，價格差距懸殊。

測試範圍包括可書寫總長度及其差異、積墨及透底情況、書寫後的乾透時間、紙張被浸泡或擦拭後線條與文字清晰度、筆蓋和筆尾端蓋以及手握位置物料的安全性等。消委會指選購好用的原子筆或啫喱筆，「耐用、快乾、持久、安全」4大條件不可或缺。

消委會是次測試評估了市面上18款原子筆及22款啫喱筆。（消委會）

可書寫總長度相差近5倍

是次消委會使用了模擬書寫儀器測試筆的可書寫總長度，於指定書寫速度和角度下以各樣本劃出連續性螺旋式線條，直至墨水耗盡或未能在紙張上劃出清晰線條為止，以評估及比較各型號樣本的平均可書寫總長度，以及同一型號樣本間的差異。

結果發現各款型號的可書寫總長度十分懸殊，平均值由388.3米至2,323.7米不等，最耐用和最不耐用的均屬原子筆樣本，相差近5倍。

18款原子筆型號中，最快「寫完」的2款原子筆型號，平均可書寫總長度均少於500米。有9款的平均可書寫總長度均超過1,000米，最長的1款為「Pentel e-ball極細(BK125)」（11），達2323.7米。

22款啫喱筆中，有3款型號可書寫長度較短，平均書寫總長度都少於500米；有5款較為「長壽」，平均書寫總長度均逾800米，最長1款為「PILOT Juice(.5)(LJU-10EF-L) 極細」（28）達1,154.3米。

（photoAC）

同一款筆的可書寫總長度差異大

另外，即使是同一款筆，不同樣本的可書寫總長度可以差異很大。測試結果顯示8款原子筆和6款啫喱筆的同一型號的不同樣本，其可書寫總長度最大差別都超過9%。其中「ZEBRA SARASA CLIP 0.5(JJ15-BL)」（29）的3個試驗樣本中，可書寫總長度最多相差超過26%（相等於超過240米）。消委會建議供應商加強品質監察，盡量減低產品的可書寫總長度的差異。

原子筆較啫喱筆耐用抗跌

測試結果顯示，原子筆平均較啫喱筆耐用（以書寫總長度計算），原子筆型號的可書寫總長度一般較長，平均為1,052米，啫喱筆型號則平均只有699.2米。

原子筆和啫喱筆的主要分別在於所用的墨水。原子筆使用油性墨水，黏稠度普遍較高；而啫喱筆則使用中性或水性墨水，黏度較低，書寫時出墨量較多。

40款型號中有半數在抗跌試驗中表現理想，即使分別從1米至1.8米高度以筆咀垂直跌下後，仍可劃出流暢線條，當中原子筆的抗跌效能普遍較為理想，相反啫喱筆的抗跌表現則比較參差，其中4款型號即使只由1米高墜落，其後書寫的線條已出現斷斷續續狀況。

（photoAC）

標榜「速乾」反而需最長時間乾透

積墨和透底試驗方面，6款原子筆劃出的線條，都有俗稱「墨屎」的積墨情況，同時在紙張背面亦見到透底墨跡；至於全部22款啫喱筆，均未有積墨和透底問題。

快速乾透測試中，15款表現理想，在書寫後1至2秒便已乾透，另外19款則在3至4秒左右乾透。惟「晨光M&G按動中性筆(考試用筆)速干Gel Pen MG-666」（40），試驗時需要最少12秒才能徹底乾透，與產品標榜的賣點有頗大落差，總評分也只得2分。

高評分原子筆

18款原子筆（消委會）

5分：



ZEBRA WETNIIE Ball-point Pen P-BA-GBK（1）

價格：$43

4.5分：



Tombow MONO graph Ballpoint Pen (BC-MGLE01)（2）

價格：$19

Pentel Calme 07 (BXA107A-A)（3）

價格：$13

Pentel V Feel 05 (BXA115 PC)（4）

價格：$9

ZEBRA bLen0.5 (BAS88)（5）

價格：$13

無印良品 MUJI polycarbonate Ballpoint Pen（6）

價格：$8

4分：



Tombow MONO graph Ballpoint Pen (BC-MGLU01R15) 0.38（7）

價格：$19

天鵝牌 STABILO Liner 308 (fine)（8）

價格：$4

PILOT Super Grip (F) (BPGP-10R-F-L)（9）

價格：$10

unl JETSTREAM (SXN-150-05)（10）

價格：$15

Pentel e-ball 極細 (BK125)（11）

價格：$9

高評分啫喱筆

22款啫喱筆（消委會）

5分：



無印良品 MUJI Gel Ink ballpoint pen cap Type (M033-black) 0.38（19）

價格：$8

無印良品 MUJI Gel Ink ballpoint pen knock type (Z031-Blue black)（20）

價格：$8

4.5分：



MITSUBISHI uni-ball SigNo DX (UM-151)（21）

價格：$16

unl-ball SigNo RT1 (UMN-155N-038)（22）

價格：$17

Pentel ENERGEL Permanent Gel ink Metal Tip (BLP75-C)（23）

價格：$14

unl-ball SigNo RT1 (UMN-155N-05)（24）

價格：$17

KOKUYO KOKUYO ME 啫喱筆 0.5mm Ballpoint Pen KME-BPEG5D102w (TOFU WHITE)（25）

價格：$25

4分：



unl-ball one (UMN-S-05)（26）

價格：$14

PILOT Juice (.38) (LJU-10UF-B)（27）

價格：$8

PILOT Juice (.5) (LJU-10EF-L) 極細（28）

價格：$8

ZEBRA SARASA CLIP 0.5 (JJ15-BL)（29）

價格：$10

Double A啫喱筆 Silk Gel Pen (DGP-105-B)（30）

價格：$12

PILOT Juice UP 04 (LJP-20S4-L)（31）

價格：$19

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