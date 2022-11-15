消委會｜5星魚油名單10款高分適合兒童服用 消委會點名呢個最抵
撰文：螢火蟲
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消委會測試報告顯示25款魚油補充劑中，有3款樣本檢出過量有害物質氯丙二醇，1款同時檢出過量抗氧化劑BHT和污染物環氧丙醇，另有1款檢出過量基因致癌物多環芳香烴。而各樣本每日服用的最高費用更相差逾38倍，價差驚人！以下整合了17款總評分達達4星或以上產品，當中有10款魚油適合兒童服用，選購時可參考。
是次測試有17款樣本的總評分達4分或以上，當中有4款魚油獲5分評分。部分高分產品都標明適合嬰兒及兒童服用，家長在購買魚油補充劑前可參考安全名單。這次測試中有2款樣本標明專供孕婦、哺乳女性或計劃生育之婦女服用，惟產品評分不高，僅有3.5分及1.5分。
👇🏻👇🏻高分魚油名單：沒有標明服用年齡👇🏻👇🏻
👇🏻👇🏻高分魚油名單：適合成人服用👇🏻👇🏻
👇🏻👇🏻高分魚油名單：適合成人及兒童服用👇🏻👇🏻
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👇🏻👇🏻高分魚油名單：專供嬰兒及兒童服用👇🏻👇🏻
👇🏻👇🏻高分魚油名單：非膠囊類👇🏻👇🏻
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