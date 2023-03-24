抽濕機｜抽濕程度該設定到幾多%？維基稱30%　網民稱難做到兼嘥電

遇着潮濕多雨的天氣，很多人會添購抽濕機，降低家中的濕度，避免物品發霉。但濕度並非越低越好，太乾反而會導致身體不適，那麼，究竟要抽到多少才最舒適呢？



一名PTT網友在「Gossiping」看板發問，他表示自己剛購入抽濕機，但完全不知道使用的理由，也不知道要抽到幾%，維基百科上寫30%，但有人說太低，並疑惑「睡覺要不要開？抽濕機只用來放塵蟎的嗎？還是有別的用途？」

抽濕機的抽濕程度該怎設定？網民們各有自己的見解！（按圖了解）

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他的提問引起網友熱烈回應，許多人提出自身體驗最舒適的濕度：

．「40-60，建議55」

．「沒人在就開到40，有人在要60」

．「40-50，不過看人，有些太乾鼻子會很難受」

．「60左右，不需要太低」

．「用鼻子呼吸看看，大概55最好」

．「50-60%不會太乾，也不至於發霉」

．「剛買開45發現眼睛不太舒服，改55」

．「55吧，再低會容易靜電欸」

．「從55往上調正到你舒服為止」



從推文可知多數人推薦的濕度為「50-60%」之間。

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至於維基百科寫的30%，不少人提醒不但很難，也不適合：

．「台灣根本不可能除到50%以下，24小時開都無法」

．「你要低於40，還要環境跟氣候幫忙」

．「上次在酒店開30%直接睡不着，給你參考」

．「還30%勒，待8個小時皮屑就滿天飛了」

．「冬天天氣50%我就皮膚乾裂了，你說呢」



另有人建議「房間裏最好另外準備一個比較可靠的溫濕度計」，因為抽濕機的顯示不準，並強調即使關門開24小時，也很難降到40以下，「所以設定過低的目標只是在浪費電而已」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】