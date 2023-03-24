抽濕機｜抽濕程度該設定到幾多%？維基稱30% 網民稱難做到兼嘥電
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
遇着潮濕多雨的天氣，很多人會添購抽濕機，降低家中的濕度，避免物品發霉。但濕度並非越低越好，太乾反而會導致身體不適，那麼，究竟要抽到多少才最舒適呢？
一名PTT網友在「Gossiping」看板發問，他表示自己剛購入抽濕機，但完全不知道使用的理由，也不知道要抽到幾%，維基百科上寫30%，但有人說太低，並疑惑「睡覺要不要開？抽濕機只用來放塵蟎的嗎？還是有別的用途？」
抽濕機的抽濕程度該怎設定？網民們各有自己的見解！（按圖了解）
+6
他的提問引起網友熱烈回應，許多人提出自身體驗最舒適的濕度：
．「40-60，建議55」
．「沒人在就開到40，有人在要60」
．「40-50，不過看人，有些太乾鼻子會很難受」
．「60左右，不需要太低」
．「用鼻子呼吸看看，大概55最好」
．「50-60%不會太乾，也不至於發霉」
．「剛買開45發現眼睛不太舒服，改55」
．「55吧，再低會容易靜電欸」
．「從55往上調正到你舒服為止」
從推文可知多數人推薦的濕度為「50-60%」之間。
【01會員尊享期間限定】打開復活蛋即搶$30網購優惠券，買定零食開復活節party！
至於維基百科寫的30%，不少人提醒不但很難，也不適合：
．「台灣根本不可能除到50%以下，24小時開都無法」
．「你要低於40，還要環境跟氣候幫忙」
．「上次在酒店開30%直接睡不着，給你參考」
．「還30%勒，待8個小時皮屑就滿天飛了」
．「冬天天氣50%我就皮膚乾裂了，你說呢」
另有人建議「房間裏最好另外準備一個比較可靠的溫濕度計」，因為抽濕機的顯示不準，並強調即使關門開24小時，也很難降到40以下，「所以設定過低的目標只是在浪費電而已」。
【延伸閱讀，更多家居清潔建議】
潮濕｜人在房間時可抽濕嗎？4大使用建議 將吸濕功能發揮至最大
+11
回南天濕度高 家居牆身地板又濕又霉 媽媽必學6個天然抽濕方法
+15
抽濕機｜款式、功能太多怎選擇？9大買機要點 網民認為皆要考慮洗衫｜衣服全放入洗衣袋竟是錯？有3大問題 最糟會將洗衣機弄壞抽濕｜怎讓浴室加快乾爽？網民力推「2法寶」 專家分享防霉關鍵洗衫｜白色衣物泛黃有汗味？即睇10個秘技 這法寶不傷衣物不褪色乾衣｜雨季下晾衫要有技巧 除抽濕機、乾衣機 還要跟足4個步驟
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】