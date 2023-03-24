復活節親子好去處｜大澳昂坪｜食玩睇攻略 附2條親子遊建議路線

復活節好去處2023，到底哪些地方值得大家在復活節假期好好享受一番呢？很多人選擇復活節旅遊，出外散心。不過香港本土也有很多地方舉行各式各樣的復活節活動，當中更不乏復活節親子活動，現時就為大家解構香港特色好去處！這次帶大家走到離島「大澳昂坪」，除了著名的棚屋、大澳地標「大澳文物酒店」、昂坪360纜車、天壇大佛，從食、玩、買了解大澳人情味及特色打卡位。



遊覽大澳特色棚屋



1. 遊棚屋、觀賞中華白海豚

去大澳，少不了當然是去看中華白海豚，能否看到白海豚就要看運氣，但坐船睇棚屋也是不錯的體驗，船家會開著船沿著棚屋前進，可以近距離去看到居民居住在棚屋上的情況，別具特色，相信這對小朋友來說，亦是一次很好的生活體驗，船程約15分鐘，在大澳巴士站旁或大澳涌橋旁邊也能登船。

坐著快艇遊棚屋，出海看中華白海豚。（攝影：黃慧雯）

2. 大澳文物酒店

大澳文物酒店前身是大澳警署，於1902年興建，於1961年至1962年增建宿舍，於1996年更改為大澳警崗，同年12月關閉。之後這地方被改建成為酒店，於2012年開幕。

2009年12月18日，古物古蹟辦事處確定舊大澳警署為二級歷史建築。到2010年6月17日，舊大澳警署的活化工程啟動，工程中內外盡量保留，舊有的報案室改建為文物探知中心，展出紀念當年警署運作的收藏品等；而守護塔則變成多用途室。父母可以帶同小朋友來到這裡參觀，讓小朋友看到過去的警署，十分有意義。

其中酒店裡面很特別地方是，其擁有一間原為署長室的200呎海景套房外，另外設有8間海景房間。全部以警察職級、大澳地標或者警輪命名，很特別。

大澳昂坪（維基百科圖片）

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大澳虎山路線（網上圖片）

3. 大澳虎山

虎山是大澳的最高峰，要登山山峰大概3個小時，真的是一大親子活動，輕鬆易行。在山頂上，可以遠眺大澳墟，而虎山觀景台更有數條海豚模型，供遊人影相留念。

天壇大佛（攝影：譚貴鴻）

4. 天壇大佛

從大澳前往天壇大佛，可以搭巴士前往，相對方便。天壇大佛是座位於香港大嶼山寶蓮寺前木魚峰上的釋迦牟尼佛像，要行上去必先登上268級石階，樓梯相對筆直，行上去前都會有點累，不過沿路的風景優美，而且現在冬天，要走上去還會有陣陣的涼風吹來，很舒服。而天壇大佛是香港著名的旅遊景點之一，無論如何都要帶上小朋友來看看。

5. 昂坪360纜車

行完天壇大佛，當然少不了要到旁邊的昂坪市集，市集內充滿文化氣息，入面更有很多不同的食肆，又有商店可以購物。除此之外，市集更不時有功夫、雜耍、粵劇等不同表演，絕對有觀賞價值。而市集內最近更新增了「360 大舞臺」、「360 動感影院」，很適合大人小朋友一起玩。

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欣賞大澳地方特色、享受素食風味



1. 大澳素食餐廳

在大澳少不了當然就是海鮮，不過今次介紹到的素食餐廳--海韻素食菜館，餐廳入面都會有海鮮食，不過去過的客人都極力推介幾道招牌小菜，其中包括：正宗鹽焗雞、自製豆腐、芋頭卷、芋頭魚、荔薯酥餅等，每樣都看到流口水。

由巴士站歲行至這間的餐廳的途中，記得要留意四周，因為當走過大澳海上行人穚時，能看見招潮蟹、彈塗魚等，可順道讓小朋友認識濕地動植物。

享受大澳地道特色小食



1. 「掃街」

此項目為香港人的特色，如果在大澳行到累，又肚子餓，不妨試試其街邊小食。其中掃街必食的莫過於炭燒雞蛋仔，每次都大排長龍，想食就要有耐性！另外，還有超大魚蛋，這也是大澳的招牌小食；烤魷魚，遠距離都已經聞到烤魷魚的香味，真的不試不行呢。同時，讓小朋友與父母一起享受一下「掃街」風味，亦是不錯的選擇！

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