SEN｜孩子情緒失控 成年人應先平復自己情緒再感染孩子

每個人都總會有控制不住情緒的情況出現，分別育有17歲和10歲SEN兒子的EmpowerWomen成員Minnie和Angie表示，想孩子保持平穩的情緒，最重要的是父母自身也要有穩定的情緒。當父母處於一個安全、放鬆的狀態時，可以將這種平靜的情緒感染給一個情緒失控的孩子，讓他冷靜下來。

（資料獲EmpowerWomen及愛初心慈善基金授權認可）



自己情緒不穩定 無法要求身邊人保持冷靜

Minnie表示，我們沒有辦法要求別人做自己也做不到的事情。如果想孩子或伴侶情緒穩定的話，你自己也必須保持穩定的情緒。她曾遇到一位媽媽分享，覺得自己的兒子情緒很反覆，莫名大上大落，令媽媽的情緒起伏也很大。媽媽一直以為是兒子影響到她，令她出現這種狀況。直到她開始學習和諧粉彩，透過畫畫才發現原來自己可以抒發很多情緒。在她抒發情緒並變得相對穩定後，發現兒子的情緒也隨之平復了很多，沒有以前那樣飄忽不定。

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自此她才明白到，原來我們無法給出自己沒有的東西。就像如果你不夠愛自己，是不能令你的孩子覺得你是愛他的。如果你自己的情緒不夠穩定，你也沒有辦法令你的孩子或家人有平穩的情緒。

成年人處於安全放鬆的狀態 可感染情緒失控的孩子

Angie補充，以上情況其實與「共同調節」這情緒管理方法同一道理。當一個成年人處於一個安全、放鬆的狀態時，是可以將這種平靜的情緒感染給一個情緒失控的孩子，讓他慢慢平靜下來。「最重要的是你自己要先在一個平穩的狀態中。」

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孩子處於情緒失控的狀態 感受爸媽的支持後終平靜

Angie亦分享了一件親身經歷，有關去旅行時過關的事。她表示，與孩子一起過關通常是會使用人手查驗通道的，但當時工作人員看到Angie的孩子比較大了，便建議他們使用自助過關系統。使用自助過關系統最困難的是每一個步骤都要自己處理，對孩子難度較大，但Angie的女兒說自己願意嘗試。

跟香港過關一樣，首先需要使用護照，然後再用指紋認證。第一個閘口因為有Angie的幫忙，女兒很順利地完成了。「但當她自己一個走到第二個閘口，需要使用指紋認證時，她開始有點慌亂，不知道要怎麼辦。她一直說『我做不到』、『我不可以』，大家都很努力想去幫助她，遙遠地呼叫，告訴她應該怎樣做。但她做不到，進入了一個很焦慮的狀態，開始大哭大叫。」

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Angie憶述，當時丈夫和兒子已經過了關在前面等著她們，所有人的目光都在她們身上。「看到每個人都在看著我，我覺得很尷尬。當時心裏有一個聲音，覺得女兒為甚麼連這麼簡單的事情也做不到。」但Angie回想女兒的性格，明白她其實很想自己做得到。當時她可能對自己比較失望，也因為其他人對她有期望，她才會崩潰。「我理解她為甚麼會有這個反應，所以跟她說慢慢來，媽媽正在陪伴着你，但她還是沒有舒緩到情緒，最後還是被帶到人手過關的地方。但那時她情緒還未平復，不能夠拍照。」

Angie當時選擇沒有再理會身邊的人，而是專注去安撫女兒的情緒，跟她說：「你做得很好了，我知道你已經盡力了。」並帶她去一個安靜的地方，最終女兒平靜下來了。「我明白到用一段時間陪伴孩子，讓她感受爸媽的支持和平靜，孩子最終也能平靜下來。」

小孩與大人一樣 情緒失控時不能恢復理智

Angie表示也是借鑒於以前經常說否定的情緒，如：「不重要」、「只是小事而已」等，因沒有理解到孩子的情緒，最終需要花更多時間讓她平靜下來。「但如果真的是我先平靜下來，再以這種情緒感染她，孩子最終也能平復情緒。」她補充，小朋友與大人一樣，如果情緒失控，就不能恢復理智。當天女兒情緒平復後，便明白想回家就要拍照，最後她抹一抹眼淚，拍了照便過關了。

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Minnie亦認為這是很重要的法則：「當你有情緒的時候，首先要察覺自己有情緒。」她從以前的經驗發現，如果先處理自己的情緒，之後再處理整個狀況時，會更為輕易解決。

影片來源：SEN媽媽分享 父母情緒穩定最重要

（資料獲EmpowerWomen及愛初心慈善基金授權認可）

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