SEN｜SEN兒讀寫速度慢 家長分享如何改變心態學習欣賞孩子堅毅

不少家長會將SEN（Special Education Needs, 特殊教育需要）孩子的問題聚焦於孩子自身，但家長其實也有很多需要學習的課題。分別育有17歲和10歲SEN兒子的EmpowerWomen成員Minnie和Angie分享教養經歷，指出作爲SEN家長，可主要分爲三個階段，首兩階段為「否認」和「接納」，而處於第三階段時，只要不再強迫自己改變孩子，嘗試完全放手和接納，便不會只聚焦於孩子的問題，反而能學習到如何發掘以往所忽略的優點。

（資料獲EmpowerWomen及愛初心慈善基金授權認可）



Minnie認爲自己正處於第三階段，即是知道並承認小朋友有SEN需要，同時不會再將焦點放在孩子身上，甚至從他身上發現自己需要學習的課題。「我從他身上看到一些自己需要學習的東西，我很接受他，同時我覺得需要改變自己。」

兒子閲讀、寫字慢 母親曾不斷安排課程望追上速度

Minnie舉例說，她以「獵豹」形容自己的中文能力，因她的閲讀和寫字速度都很快，反之，她兒子學中文就像隻「蝸牛」。Minnie回想自己仍處於第二階段時，會將兒子速度慢和能力低的問題歸咎於他，於是安排了非常多課程讓他學習中文。「我很想他由蝸牛提升成一隻獵豹，想他的閲讀和寫字速度變得跟我一樣快。」

就在某天，Minnie恍然大悟，「蝸牛就是蝸牛、獵豹就是獵豹，我們二人都可以有不同速度，都可以和平愉快地相處，爲何我一定要把他變成一隻獵豹，我是否傻了？」Minnie開始反省，自己並非要改變兒子的能力或行爲，而是自己對他的看法。有此覺悟後，Minnie完全接受了兒子就是一隻「蝸牛」，「他寫字需要寫很久、默書不會合格、需要用上多個小時做功課，我需要學習完全接受。完全的意思是心、身口意都完全接受。」兒子有自己學習的過程，Minnie明白到需要放手，但放手並不等於放棄，而是從旁陪伴他，及不再強迫他，或控制他要到達哪個程度。

學會完全接納兒子隨自己步伐進步 發掘其堅毅、努力一面

兒子可以隨着自己的時間表逐漸進步，Minnie需要學習的正是完全放手和接納。當做到這兩點，Minnie更發現，自己開始欣賞到兒子本身的美麗和特質。Minnie過往只聚焦在兒子不好的地方，卻忽略了兒子的優點。「後來我在兒子身上看到他的堅毅、堅持和努力。」Minnie坦言，兒子比別人需要多花逾一半時間寫字。「我們可能一分鐘就寫完一個字，他可能要寫一小時才能寫完。不是很多人有這份堅毅和堅持，去做一些自己不喜歡的事情，這令我更欣賞兒子。」

Angie認爲Minnie踏入第三階段後，其兒子讀寫障礙的問題仍然存在，所不同的是第二階段會為自己帶來很多情緒，並想孩子作出改變。但踏入第三階段後，看待事情的角度跟以往不同，她不會再視之為令自己受苦或不開心的事情，「甚至你會感覺到這是一件好事，例如從中反映出兒子的堅毅和努力。」Minnie的分享更鼓勵Angie，Angie覺得踏入下一個階段需要一個過程，「就算我是一隻蝸牛，我也會繼續走。」

影片來源：SEN媽媽分享 做SEN媽媽的第三個階段 看到自己需要學習的課題

（資料獲EmpowerWomen及愛初心慈善基金授權認可）