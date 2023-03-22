SEN｜SEN爸媽向一般人求助不被理解更感孤單 反思育兒初心終釋懷

SEN爸媽都會遇到不同程度的情緒問題，有些更會跌進情緒黑洞中，長期處於壓力大、負面的狀態。分別育有17歲和10歲SEN兒子的EmpowerWomen成員Minnie和Angie表示自己曾經也有面對過負面情緒，最重要的是察覺到自己的狀況，並向信任的人傾訴。

（資料獲EmpowerWomen及愛初心慈善基金授權認可）



SEN媽媽處於情緒黑洞裏 長期面對巨大壓力

Angie表示有很多SEN媽媽都承受很大的情緒壓力。「跟她們說話時，常常說不夠兩、三句就哭了。她們很擔心孩子的將來，或者孩子正在學習或生活上遇到很大的困難。」媽媽的情緒長期抑壓，沒有得到舒緩，令她們進入一個擔心和絕望的境地，跌入一個情緒的黑洞裏，長期面對巨大壓力，處於負面的狀態。

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與專家見面後墮入黑洞 找同路人疏解負面情緒

Minnie憶述自己也有過相似的經驗。她曾經與一個專家見面，專家很絕對和有權威性地對她指出兒子將來會是怎樣的。「我聽完後，那幾個月都覺得自己跌進了一個深淵裏面，覺得很絕望。」她形容那時候的狀況是「周圍很黑，像是沒有燈光一樣。」她一直思考兒子是否真的沒有出路？是否真的去到天崩地裂的階段呢？

她後來察覺到自己有幾個月都處於這種絕望和負面情緒當中，便主動找一個輔導人去輔導情緒。她當時找到了一個同路人，都是有SEN症狀或者有SEN孩子的媽媽。跟同路人聊天後，Minnie覺得自己的負面情緒真的疏解了很多。

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先察覺自己的情況 再找人求助說出感受

她提醒處於情緒黑洞中的家長，首先要做的是察覺自己在黑洞之中，然後去找人求助。在求助時，最主要的是在信任或能幫助到你的人面前說出自己的感受。儘管「說出來」聽上去好像是一個很簡單的動作，但Minnie指這也是最有效的方法。「雖然也是老生常談，但如果你能在一個人面前很開懷地，從頭到尾把自己的情緒和困擾說出來，其實已經減輕了很大的壓力。」

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建議尋找同路人傾訴 節省解釋時間減少情緒壓力

Angie同樣認為找人傾訴是一個很有效的方法。她補充，在找人傾訴時，可以找一些比較容易明白SEN媽媽需要的朋友。「一般的朋友，雖然也會很善意地想給予意見，但如果他們從很理性的角度出發，不理解我們的困難，會導致反效果，令我們覺得不被接納和理解。」因為感覺好像被批評一般，有些人遇到這種情況會更想把自己收藏起來，拒絕再將煩惱說出來。他們會感覺更孤單，情況會更加壞。

因此，Angie鼓勵大家可以嘗試去找明白自己需要的人，例如一些網上的家長支援群組，或者孩子去訓練中心的家長。他們已經對SEN孩子的需要有基本的理解，交談時便可以節省解釋的時間，可以直接信任地分享，達到舒緩情緒的效果。

反思孩子出生前的初心 放下不必要的期望

Angie指自己曾經也試過跌進情緒的黑洞當中。「當時我問自己，孩子還未出生的時候，自己的初心是甚麼？」與大部分家長一樣，Angie在懷孕時只盼望孩子健康快樂地成長，但他出生以後，就會不停地附加各種要求和期望。「我回想，我原本希望他快樂就可以了，現在留心觀察，發現孩子其實是很快樂的。」

她補充，很多患有自閉症的小朋友經常很開心，但在旁邊的媽媽卻很憂愁。這時她便會反思，明明家長希望孩子開心，但當孩子時快樂，父母卻不高興。「我回到最簡單的初心，放下自己不必要的期望。」回到一個比較平穩的狀態，就可以有力量繼續走下去。Minnie亦提醒大家，當有負面情緒時，可以先梳理自己的情緒。如果真的遇到一個很大的情緒黑洞，去向他人尋求協助也是很平常的事。

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影片來源：SEN媽媽分享 了解自己情緒的來源 和舒緩方法

（資料獲EmpowerWomen及愛初心慈善基金授權認可）

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