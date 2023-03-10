SEN｜勿將常人標準套至讀寫障礙孩子上 放下既定認知接納孩子需要

許多家長都難以接受孩子是SEN兒童，由最初得知孩子有特殊需要到能徹底接受，其實是一段很長的過程。分別育有17歲和10歲SEN兒子的EmpowerWomen成員Minnie和Angie分享自己的經歷，講述在第二階段「接納」期間面對的挑戰和障礙，各位家長可以參考。

（資料獲EmpowerWomen及愛初心慈善基金授權認可）



SEN家長通常會面對三個階段：「否認」、「接納」和「看到自己需要學習的課題」。Minnie指自己處於「接納」階段時，會開始承認小朋友有特殊教育需要，但同時也會認為問題是出自孩子身上，家長往往會覺得只是孩子需要改善、進步，忽略了自己的問題。

家長易把一般標準套用至SEN孩子身上

Minnie當時因兒子有讀寫障礙掙扎了很久，她的中文、英文能力良好，喜歡閱讀寫字，讀書時期老師更會把她的作文拿去參賽。她會不自覺地把自己的標準套用至兒子身上。因此她難以接受兒子有讀寫障礙，難以閱讀和寫字。

Minnie調整心態後開始接受兒子有特殊教育需要的事實，但仍然覺得這是兒子的問題，是能夠改善的：「我安排了十萬個讀寫障礙的課程 ，讓他去上課、學習、練習。」當時她找了一位患有讀寫障礙的老師教導兒子，上課時她在課室旁聽，覺得老師的教學進度緩慢，一堂可能只教寫一個字，Minnie非常不解，更質疑老師騙錢。

Minnie會不自覺地把自己的標準套用至兒子身上。（PhotoAC）

放下慣用一套 真正承認孩子有特殊需要

後來她用了很多時間調適，思考這個方法是否真的對兒子有用，掙扎了很久之後，她下決心要放下慣用的學習方式，真正承認兒子有這樣的需要，而他需要用這種特別的方法從頭學起。Minnie也了解到自己也需要改變，放下堅持後，就有空間讓兒子用老師建議的方法學中文。

「因為我很想他用我的方法學字，而那個方法對他來說一點作用也沒有，反而老師可以幫助他。他能夠告訴我，其實他看不到這個字的某些部分，以及他需要怎樣的幫助。這樣能夠令他學習得更快，我們的關係也變得更好。」



兒子用這個方法學中文後，言語溝通能力也有進步。Minnie發現原來自己一直阻擋著兒子，她醒覺到原來她放下堅持，願意承認兒子有這個需要後，他在學習上有大幅進步。

Minnie決定放下慣用方式，真正承認兒子的需要，讓他用特別的方法從頭學起。（PhotoAC）

最重要是家長調整心態

Minnie指在第二階段時，家長的態度很重要：「當我們可以承認他有不同的學習模式和學習需要的時候，我們就可以放下自己的抗拒，容許孩子用專家或老師建議的方法學習。家長亦可以在家中或其他環境用這些方法支援他。」

影片來源：做SEN媽媽的第二個階段 接納的障礙

（資料獲EmpowerWomen及愛初心慈善基金授權認可）

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