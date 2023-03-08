SEN｜兒童發展遲緩可影響認知及肌肉能力 了解影響及坊間支援服務

若發現孩子有發展遲緩的情況，家長不容忽視，恐影響孩子的認知、語言及肌肉活動等能力。政府機構正積極為發展遲緩兒童提供復康支援，家中亦可透過溝通和訓練幫助孩子。下文會詳細講述「發展遲緩」的影響、政府支援和家長幫助。



發展遲緩影響孩子學習與成長

據衛生署指引，發展遲緩的兒童由於成因、受影響程度及成長環境各有不同，所以表現會有個別差異。他們可以在一個或多個範疇上表現遲緩，這些範疇包括：

• 智能或認知：學習、思考及解決問題的能力

• 語言：語言理解、語言表達及語音發展

• 大肌肉：坐、爬、行、跑、跳等發展里程碑，肌肉耐力、平衡和四肢協調等活動能力

• 小肌肉：手眼協調、手指靈活度、手握力、寫前技巧

• 社會適應能力： 社交技巧、溝通能力、自理及日常生活所需的基本技巧

部分發展遲緩的兒童可能同時有其他發展障礙，例如自閉症譜系障礙、專注力不足∕過度活躍症及情緒問題等。身體有嚴重疾病，如腦癇症、腦麻痺、聽障和視障等問題的兒童，也有較高機會有發展遲緩。

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政府機構為發展遲緩兒童提供復康支援

由於發展遲緩並不是一種疾病，藥物治療並不適用。適切的訓練和教育能夠預防情況惡化，幫助兒童發展出最佳的潛能。訓練服務包括職業治療、物理治療和言語治療等。

社會福利署和教育局提供的復康訓練服務



1.早期教育及訓練中心（EETC）

2.到校學前康復服務（OPRS）

3.為輪候資助學前康復的兒童提供學習訓練津貼項目（TSP）

4.幼兒中心兼收弱能兒童計劃（ICCC）

5.特殊幼兒中心（SCCC）

家長可幫助孩子家中訓練以及早康復

家長可以儘早安排有需要的兒童接受評估，以了解孩子的發展情況並安排適切的訓練和教育服務。發展遲緩的兒童在接受訓練時，家長應儘量參與，並與導師保持溝通，掌握訓練的方法，在家中多加訓練。在日常生活中，家長可嘗試發掘孩子的潛能及強項，幫助他們提升自信。家長也可以參加一些家長自助組織，多與別人分享感受，紓緩負面情緒。也鼓勵家長善用社區服務，以支援家人及兒童。

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