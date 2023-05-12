寶寶濕疹不罕見 多受遺傳、家族過敏史影響 預防寶寶濕疹5大方法

嬰兒患有濕疹，皮膚痕癢無比，哭鬧不已，令爸媽十分心痛。根據衛生署家庭健康服務資料顯示，嬰兒濕疹俗稱奶癬，學名是異位性皮膚炎。嬰兒濕疹是非常普遍，相信與遺傳有關。通常患者與其家人都是比較容易患其他過敏性疾病，如鼻敏感及哮喘等。



濕疹多數是在小朋友二至三個月大時出現，一般到了兩歲就會逐漸康復，但少部分會持續至成年。濕疹多數由面部開始，之後兩邊手肘及膝蓋都可能會有。皮膚會變紅及乾燥，有時會形成一些小水泡。小朋友會感到皮膚痕癢至難以入睡，甚至有灼熱感覺。所以，如果有這個情況，家長要帶寶寶看醫生。

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如何預防濕疹呢？

1. 皮膚護理，保持皮膚清潔和滋潤。你可用暖水和帶有鹼性的沐浴露替小朋友洗澡，要特別注意清潔皮膚皺摺位置。洗澡後，塗無香料的潤膚霜。還要經常替小朋友剪指甲或戴手套，以減低抓傷的機會。

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2. 保持室內溫度的適中。如果小朋友有汗，便要幫他抹乾或勤更換衣物。

3. 小朋友的衣物最好選擇棉質，避免羊毛、絲質和尼龍等質料直接接觸到小朋友的皮膚。清潔衣物時，要選擇性質溫和的衣物清潔劑，避免使用含有香味的洗衣粉和柔順劑，來減少刺激皮膚。

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4. 接觸過多塵蟎或動物毛髮都會增加患濕疹的機會。所以家居清潔時，用吸塵機或濕布抹塵可減少塵埃飛揚。另外，需要每星期用 60 度熱水清洗牀單和窗簾布。千萬不要使用地氈和飼養有毛的寵物。

5. 飲食方面，研究顯示，餵哺母乳對預防濕疹有一定幫助，如果不能夠餵哺母乳，在決定轉用奶粉時，應該先諮詢醫生建議。

資料來源：衛生署家庭健康服務

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