親子食譜｜人氣甜品食譜 自家製艾許牛油餅乾 外酥內軟濃郁美味

艾許牛油一向被稱為世界最好的牛油之一，而使用艾許牛油製作出來的餅乾也大受歡迎，不少出售艾許牛油餅乾的商店都需要大排長龍。不想花時間排隊就可以吃到外酥內軟的艾許奶油餅乾，不妨參考以下「艾許牛油餅乾」的食譜吧！

（資料獲Anna Kam@Chef Chu’s廚房零失敗今晚煮好餸烘焙飲食放毒區授權轉載）



艾許牛油一直受喜歡烘焙的人士歡迎，其香濃細膩的口感使做出來的甜品都十分美味。Anna分享了這幾年一直大受歡迎的「艾許牛油餅乾」的食譜，大家可以參考以下做法，品嚐這濃郁又美味的餅乾。

材料：

焦化牛油30g （用50g牛油煮）

室溫牛油 120g

楓樹糖 70g

海鹽 2g

蛋黃 2隻

低筋麵粉 130g

杏仁粉 40g

做法：

1.先將50g牛油以中小火煮至焦化後過篩放涼 （詳細情況看圖）

2.室溫牛油加糖及海鹽打至淡白色

3.分次加入蛋黃

4.再分次加入30g焦化牛油

5.低粉杏仁粉過篩後再加入

6.放入唧花袋唧入模具約1cm厚（Anna使用了做鳳梨酥的模具）放入雪櫃雪15分鐘，手指頭濕少少水，整平表面

7.預熱焗爐160度焗35分鐘

《 本文內容獲授權轉載》

點擊即睇「新手爸媽懷孕育兒手冊」↓↓↓