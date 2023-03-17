親子食譜｜自家製蒜蓉包 配上蒜蓉醬鬆化可口 孩子早餐最愛

新鮮熱辣辣出爐的麵包有誰不愛，配上蒜蓉醬香味瞬間溢出！有港媽分享了「自家製蒜蓉包」食譜，可以供孩子作早餐和下午茶，配上自家製的蒜蓉醬，麵包鬆化可口，有興趣的媽媽可參照食譜為孩子製作美味早餐。

（資料授權：facebook@Cobe Baking）



版主稱「自家製蒜蓉包」是家人至愛的麵包之一，囝囝一個人更可以食兩條，分別是早餐和下午茶。以下分享了製作方法：

自家製蒜蓉包（圖片來源：「Cobe Baking」Facebook版主）

麵團材料（一條份量）：

高筋麵粉135g

低筋麵粉15g

奶粉 5g

室溫牛奶70g-85g

雞蛋 半隻

無鹽牛油 13g

酵母 2g

鹽2g

糖23g

蒜蓉醬材料：

無鹽牛油100g

蒜頭5粒

香茜碎適量

麵團做法：

1.所有材料搓至成團後加入無鹽牛油再搓成光滑麵團

2.發酵第一次約一小時(一至兩倍大)後，取出排氣平均分割2份滾圓，蓋上布或保鮮紙，靜止15分鐘

3.每個麵團用麵粉捧碌至長方形卷，封實口(如圖)

4.放上已有牛油紙的烤盤上，室溫發酵第二次約30-45分鐘

5.預熱氣炸鍋150度5分鐘,掃上蛋液加上芝麻,氣炸140°C 20分鐘，如未熟透可氣炸多5分鐘後取出放涼

6.用刀平均切開麵包，不要切斷，麵包裡面搽上蒜蓉醬，再放回入烤盤，然後氣炸150°C 5分鐘

蒜蓉醬做法：

1. 把無鹽牛油100g室溫軟化，加入少許鹽

2. 把蒜頭5粒剁碎，加入適量香茜碎

3. 全部拌勻放室溫備用

小叮囑



1.每個氣炸鍋火力不同，有需要可自行調節，提供的爐溫時間只作參考之用

《 內容獲Cobe Baking授權轉載》