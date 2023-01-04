親子食譜｜氣炸蜜瓜豆奶 外皮酥脆内裏香滑 與孩子分享童年回憶
撰文：小山
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近年流行使用氣炸鍋炮製酥脆美食，早前有港媽分享製作脆皮炸豆奶的食譜，重拾童年回憶。食譜稍作改良，以蜜瓜豆奶取代鮮奶。炸蜜瓜豆奶更嘗試以氣炸鍋製成，可大量減少油的用量，想跟孩子分享童年回憶的家長不妨一試。
（資料及圖片授權：雷囡媽媽）
Facebook專頁雷囡媽媽版主為兩孩之母，不時喜歡親子烹飪心得。早前，她在其專頁發布帖文，分享小時候喜歡每次跟爸爸到茶樓飲茶，都是爲了吃炸鮮奶，但現在愈來愈少見。如用傳統方法製作炸鮮奶會用上大量的油，於是雷囡媽媽想出使用氣炸鍋製作，只需噴數下油，就能製作出適當分量。雷囡媽媽這次選用蜜瓜豆奶，不過她表示選擇任何奶類均可。
材料：
蜜瓜豆奶 250克一盒 （或任何奶類也可）
粟米粉 30克
雞蛋 1隻
麵包糠 適量 （大概半包）
糖 20-30克（視乎個人口味）
做法：
1. 準備好食物盒，先舖上微波爐保鮮紙。
2. 豆奶加入粟米粉，糖，攪拌均勻，過篩隔走顆粒。
3. 用中慢火煮，必須邊煮邊攪拌才夠香滑。
4. 煮至濃稠便可熄火。
5. 倒入模具（可用食物盒）放入雪櫃雪凍約2小時。
6. 雪好後脫模，切成長條。
7. 沾上打發好的雞蛋，再鋪上麵包糠。
8. 噴油，再用180度氣炸模式，炸10分鐘左右，變金黃色即成。
《本文獲雷囡媽媽授權轉載》
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