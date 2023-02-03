親子食譜｜港媽自家製麵包及肉鬆 神還原Duffy達菲熊形態

自家製卡通人物造型的食物，定必令小朋友感到驚喜和高興。某位港媽在小學小息茶點+便當關注組公開分享得意便當相片，她自製Duffy達菲熊及可愛小刺蝟造型麵包，麵包外面更有自製炒肉鬆營造毛茸茸的感覺，使食物造型更有貼近原形形態。賣相像真度高又可愛，使帖文點讚度極高。

（圖片及資料授權：CelinaStudio）



自家製麵包神還原Duffy達菲熊及可愛小刺蝟

港媽在小學小息茶點+便當關注組公開分享得意便當相片，造型包括Duffy達菲熊及可愛小刺蝟。其毛茸茸的感覺來自自家製炒肉鬆，她表示先焗麵包，然後搽沙律醬到麵包表面，肉鬆便能緊貼麵包，營造毛絨感覺。

自家製天然無添加肉鬆製法

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她表示可選用新鮮豬肉1公斤(冰鮮亦可)，宜選用豬𦟌或者肉眼部位，洗乾淨後汆水後加入適量飲用水用高速煲或真空煲並煲至軟稔。

湯汁可留起另作他用，例如作為火鍋湯底或淥菜淥麵之用(亦可用平日煲湯後的豬肉湯渣製作，當然，營養價值亦會有不同，甚至乎可選用牛肉或雞肉製作)，戴手套將已經攤涼的豬肉按原本纖維紋理而撕成一絲絲備用。

然後準備易潔平底鑊，先以細火預熱，倒入適量淡味油，例如粟米油、米糠油、大豆油等，花生油或椰子油類等太濃味就不適合了。接著，將已撕成肉絲狀的豬肉絲倒入平底鑊中，再按自己口味加入適量的豉油、原糖、少許味醂或料理酒（如果整辣肉鬆的話可以加入花椒油/粉或是辣豉油製作)。



其後慢慢地以鑊鏟兜勻及翻炒至均勻入味，整個過程大約需要半小時左右(視乎肉鬆多少和平底鍋鍋口面積大小)。以手觸摸至乾身即可，不宜過火因為怕會燶。最後將炒好的肉絲待為攤涼後，便倒入料理機/攪拌機度用低速打至變為蓬鬆增加口感就完成。

保存方面，先用廚房紙鋪在底層，然後鋪上肉鬆。密實盒放室溫保存大概能保存一星期，如果放入雪櫃則可令存放期延長至3星期甚至一個月。不過，始終是無添加、無防腐劑，建議大家盡快吃用。

《本文圖片及資料獲CelinaStudio授權轉載》

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