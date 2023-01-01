親子食譜｜派對料理芝士焗薯塊 配菜簡單 金黃香口連偏食小孩都愛
撰文：小山
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不少家長在大食會或派對都喜歡炮製香噴噴的薯蓉，若然想更簡易製作馬鈴薯料理，可參考以下介紹的芝士焗薯塊，只需將薯塊放入焗爐烤焗便可，是方便快捷又美味的派對料理。
（資料及圖片授權：芙芙little kitchen）
在慶祝節日期間，想製作一款簡單的焗薯料理，於是想出用焗爐製作芝士焗薯塊。芝士焗薯塊成品呈金黃色，版主更表示連最近偏食的女兒也喜歡上這道料理。
芝士焗薯塊
材料
薯仔 2個
甘筍粒 1/3碗
火腿 3塊
牛油 10克
鹽 1茶匙
黑椒及香草 適量
混合芝士碎 適量
做法
（1）薯仔去皮後滾切成薯塊；火腿切條備用。
（2）燒滾水，放少許鹽及薯塊煮10分鐘後，加入甘筍粒煮多2分鐘關火，瀝水備用。
（3）將牛油、鹽、黑椒、火腿絲倒入（2）中，拌勻至牛油溶化。
（4）將（3）盛到烤盤中，撒上芝士碎。
（5）預熱焗爐180度，以180度烤10分鐘至表面金黃，出爐後撒上適量香草即可。
《本文獲芙芙little kitchen授權轉載》
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