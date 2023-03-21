親子食譜｜自家製作手作杏仁餅 拌匀材料再放焗爐輕鬆完成

杏仁餅是傳統小吃，口感鬆脆而且杏仁味香濃，原來做法非常簡單。想在家自製杏仁餅，可參考以下的自家製手作杏仁餅食譜 。此零添加杏仁餅做法非常簡單，只要齊備食材，並將所有食材拌匀再放進焗爐便完成。

（資料獲Anna @Chef Chu’s廚房零失敗今晚煮好餸烘焙飲食放毒區授權轉載）



Anna在社交平台Facebook群組Chef Chu’s廚房零失敗今晚煮好餸烘焙飲食放毒區分享在家自製杏仁餅。有網民表示過往曾嘗試自製杏仁餅，質感卻偏硬且味道不夠香。Anna研究食譜後分享經驗，稱綠豆粉過多會令杏仁餅變硬；杏仁粉過多，就會令杏仁餅軟身，所以要從中取得平衡，最終得出以下食譜。

材料：

杏仁粉150克

綠豆粉50克

糖粉30克

杏仁醬（almond butter）50克

水 小量

做法：

1. 將所有材料拌匀。

2. 利用模具，一個模大約放入20-30克材料，視乎模具厚度。在每一個模可先放一半分量，加幾顆杏仁粒，再放剩餘分量。

3. 壓模完成後，放入已預熱120度的焗爐，焗大約40分鐘。出爐後10分鐘才移動杏仁餅。

《 本文內容獲授權轉載》