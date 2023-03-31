復活節親子好去處｜南丫島 內附2條食玩買路線 輕鬆小島遊

復活節好去處2023，到底哪些地方值得大家在復活節假期好好享受一番呢？復活節旅遊活動不一定到海外，到郊外舒展身心同樣也帶來放鬆心情的作用。這次帶大家到南丫島親親大自然，來往中環和南丫島的船程只需約半小時，小島面積不算大，行家樂徑、尋美食還是逛小店都十分方便。01親子為大家整理兩條遊樂路線，希望一家大細能夠盡興！



路線A：閒逛南丫島大街，洪聖爺泳灘享受日光浴

中午出發，在榕樹灣下船後，約五至十分鐘便走到榕樹灣橫塱村（榕樹灣大街），大街雖然不長，但亦有多間食店，種類多元化，有海鮮酒家、西式餐廳、串燒和Café，特別推薦「Lee Ocarina Cafe」和「南島書蟲」，前者店內播放柔和和陶笛音樂，後者提供大量書籍，而且皆有提供素食。

除了食店，街上亦有數間小店，如民族雜貨、貓貓擺設和零食店，而且價格十分親民。大家記得要走到最後，到「南丫部落 Lamma Corner」認識生態保育，店內除了有以受保育動物作設計的文具衣物、環保食具，還會不定期舉行工作坊，如樹葉托印、模擬掘龜蛋等等，但活動不設即場參加，出發前可先到網頁查看。

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泳灘救生服務暫停至2018年3月，如要玩水爸媽謹記要留意安全呢。

逛過榕樹灣大街後，下午便可出發到洪聖爺泳灘，記者曾分別在假日和平日到泳灘，遊人都不算多，在微涼的天氣下享受秋日陽光的確是一大享受。

南丫島另一特色是有多間豆腐花店，豆腐花嫩滑無渣，簡單配黃糖吃，不論熱還是凍都非常美味。另外島上居民喜歡用圖畫美化房子，閒逛時記得不要只看手機，留意四周有沒有隱藏的壁畫呢。

在泳灘待至傍晚，便可回到榕樹灣大街，享受一頓豐富的海鮮大餐再乘船歸家。

路線B：兩小時橫越小島

如果想稍稍運動的話，可以選擇在索罟灣下船，吃午飯後先在漁民文化村參加導賞團和體驗活動，再沿南丫島家樂徑走到榕樹灣。從索罟灣走到榕樹灣大街（約4.4公里），全程沒有梯級，皆是斜路，沿路走走停停也可在兩小時內完成。

南丫島漁民文化村是索罟灣養魚區內最大的漁排，村内設有多項漁民相關的展覽和導賞團，亦有海上教室如捕夢網、鹹柑桔、鹹魚和傳統織繩，出發前可先在網上報名：http://fisherfolks.com.hk/tc/index.php

Check Point 1：

從索罟灣出發，約15分鐘便會到蘆鬚城休憩處，可從正面欣賞漁排和碼頭，不過前往休憩處的小路不太顯眼，記得要細心留意。

Check Point 2：

經過泳灘後，會有分叉路可以上風采發電站欣賞巨型風車。記者勸喻爸媽要有心理準備，因為前往發電站的路極之陡峭，走一半已從微喘氣變為「扯晒蝦」！

走到榕樹灣大街後，便可逛逛小店和享用晚餐。記者則較喜歡B路線，中午出發，稍稍運動後再在大街閒逛是十分理想的行程，而且街上的小店大部份下午才營業，傍晚的景色亦較漂亮！

出發前記得先查看船期表：http://www.hkkf.com.hk/index.php?op=timetable