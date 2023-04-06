復活節親子好去處｜港島東 三大博物館 兩大兒童遊樂室及戶外公園

復活節好去處2023，01親子這次帶大家到港島東 ，本文已整理多條親子一日遊路線，除了有室內遊玩地方，還會帶大家到不同博物館參觀，讓孩子認識香港特色。相信這些３路線也算是復活節好去處頗不錯的活動選擇，相信大家也喜歡這個親子活動推介。



我們為不同需要的家庭設計了三個遊玩路線，大家亦可以按需要自由編排行程。

玩



1. 學習道路安全意識 百福道交通安全城

（網上圖片）

香港有四個交通安全城，分別為於北角、秀茂坪、沙田及屯門。交通城是一個迷你版的交通道路設計，有模擬街道、天橋、隧道和道路環境。雖然百福道交通安全城沒有提供三輪車，卻有齊我們日常看到的道路設施，小朋友可以在安全環境下，學習觀察紅綠燈指示過馬路和駕駛、使用行人天橋和隧道過馬路等，提高道路安全意識。大家亦可以帶同自己的私人單車或三輛車到場遊玩。

有興趣參觀交通安全城的人士，需要於辦工時間內向康樂及文化事務署或總區道路安全辦事處預約。如駕車前往，門口可以停泊一會放下單車和小朋友，再到附近健康村停車場停泊。

百福道交通安全城

地址：北角百福道

開放時間：上午7時至晚上10時

交通：港鐵鰂魚涌站C出口, 左轉入七姊妹道, 到街口再轉左上樓梯, 過對面馬路即達。

查詢電話：2565 5716

2. 免費放電 體育館兒童遊戲室

（A）港島東體育館兒童遊戲室

（康文署圖片）

遊戲室是以迷失森林為主題，有全港唯一的推波波設施，深受小朋友歡迎。上午8時就開放，除了下午1時25分至2時25分是清潔時段，其餘每一節都有50分鐘的遊戲時間，每節開始前的15分鐘會開始派籌。所有人士進場前要除下鞋子、必須穿上襪子，建議小朋友穿著防滑襪。

港島東體育館兒童遊戲室

地址：西灣河鯉景道52號

每節開放時間為45分鐘，每一節後關閉15分鐘作進行清潔。

兒童遊戲室於暫停開放時段關閉場地進行清潔 (12:00nn-1:00pm/3:00pm-4:00pm/7:00pm-8:00pm)

查詢電話：2151 4070



（B）小西灣體育館兒童遊戲室

（許詠妍攝）

此場地最大特色就是小型攀石場，而每次只可以一個小朋友玩，需要排隊輪候，不過不高的攀石場定能滿足一班小朋友的攀爬，又確保安全。而第二邊則有桶狀滑梯，適合不同年齡的小朋友暢玩。上午8時就開放，除了下午2時至3時是清潔時段，其餘每一節都有30分鐘的遊戲時間。

小西灣體育館兒童遊戲室

地址：小西灣15號小西灣綜合大樓二樓

每節開放時間為45分鐘，每一節後關閉15分鐘作進行清潔。

兒童遊戲室於暫停開放時段關閉場地進行清潔 (12:00nn-1:00pm/3:00pm-4:00pm/7:00pm-8:00pm)

查詢電話：3427 3121



3. 舊漁港風情 愛秩序灣公園

（網上圖片）

愛秩序灣公園是一個以舊式漁村為主題的公園，位於香港島西灣河愛秩序灣海旁，佔地約2公頃。公園內有一艘漁船及兩艘舢舨，並有兩條木板長廊的「渡頭」供遊人登上漁船參觀，渡頭旁則設有一個仿漁棚。另外，公園亦設有太極廣場、香味花園、兒童遊樂場等，兒童遊樂場由兩個遊戲組組成，適合幼兒使用。一家人有空可以前來逛逛，欣賞公園特別的設計。



愛秩序灣公園

地址：西灣河愛秩序灣

開放時間：上午7時至晚上11時

電話：2967 6975

4. 近距離睇滅火輪 鰂魚涌公園

鰂魚涌公園位於鰂魚涌海旁，總面積近15公頃，但目前僅開放第一期，第二期則有待發展。多名香港藝術家以「​海濱上的綠洲」為主題，在公園設計出三款具特色的公園座椅（分別名為樂椅、枝及藤織空間），並且翻新告示牌的設計。

（康文署圖片）

樂椅：由五個橙色的大音符組成，每個大音符椅子都是仿照鼓的原理，作中空設計，市民可自行創作音樂。

枝：由一排三張椅子組成，椅子側旁裝有恍如樹枝的支架，並掛上懷舊的雀籠，支架頂部裝有太陽能板，以便晚上用以發光。

藤織空間：由膠粒和玻璃纖維組成，整個範圍一片綠黃色，椅子呈圓柱形扭曲狀，以不規則形式擺放，讓市民隨心所欲地選擇座位。

（康文署圖片）

葛量洪號滅火輪展覽館

而公園最有名的是葛量洪號滅火輪展覽館。「葛量洪號」滅火輪於2002年退役前，一直是香港消防處滅火輪隊的旗艦，曾參與無數船舶及沿岸重大火警的撲救工作和海上救援任務。「葛量洪號」在香港黃埔船塢建造，除了見證香港的消防歷史外，亦充分反映香港五十年代造船業的成就。

政府將葛量洪號修整後安置在公園原來的露天劇場位置，更改成為一座以香港海事消防歷史為主題的展覽館，介紹消防文物及海上救援知識，及增進市民對海上救援歷史的認識。

展覽館逢星期六、日下午2時半提供粵語導賞服務，全程約1小時，名額20人，先到先得。另外，逢星期六下午3時半提供由駐船退休消防員帶領的粵語導賞團，與參加者分享昔日駐船工作時的點滴。全程約1小時，名額20人，即場參加，先到先得，額滿即止。

另外，適逢今年為展覽館開幕十周年，展覽館於9月30日（星期六）預備了慶祝活動，包括︰向消防員及滅火輪致敬的心意卡製作、滅火輪襟章製作、消防醒獅表演及其他文娛表演，並會派發限量紀念品。

開放時間：上午10時至下午6時，逢星期二（公眾假期除外）及農曆新年初一至初二休館

查詢電話：2367 7821

5. 客家鄉村風情 羅屋民俗館

（網上圖片）

位於柴灣鬧市中的羅屋民俗館，是香港歷史博物館三間分館中的其中之一。羅屋是一間具有200多年歷史的客家古村屋，更是柴灣區數條古老村落碩果僅存的村屋之一。至1989年，羅屋再經修建，現為羅屋民俗館，有傳統的廚房，內有功夫櫈；有傳統睡房，裏面有圍上蚊帳的木板床；還有廚房，滿是燒柴煮食式的工具。爸爸媽媽不妨帶小朋友一起體驗舊日的客家鄉村風味。

羅屋民俗館

地點：柴灣吉勝街 14 號

開放時間：

星期一至三、五至日及公眾假期：上午10時至下午6時

農曆新年初一至初二、聖誕前夕及農曆新年除夕提前下午5時休館

逢星期四休館

查詢電話：2896 7006詳情

6. 認識香港海防歷史 海防博物館

（網上圖片）

香港海防博物館位於港島筲箕灣，全館面積約34,200平方米，前身是舊鯉魚門炮台，是百多年前香港最具規模的防禦工事，也是1941年香港保衛戰的重要戰場之一。炮台現已活化成博物館，展示香港六百多年來的海防歷史。

除此之外，博物館會舉辦不同的限時專題展覽，如現時正舉行「出生入死－－戰地記者」展覽（即日起至明年1月31日），當中介紹了戰地記者參與戰爭報道的事跡，包括克里米亞戰爭、甲午戰爭、兩次世界大戰及越戰等，讓大家從各展品中反思和平的可貴。

香港海防博物館

地址：筲箕灣東喜道175號

開放時間：

三月至九月－星期一至三、五至日上午10時至下午6時

十月至二月－星期一至三、五至日：上午10時至下午5時

星期四（公眾假期除外）、農曆年初一及二休館



費用：免費入場及具免費導賞團

導賞團時間：逢星期三、六、日及公眾假期，無須預約，即場參加。

查詢電話：2569 1500

網址：http://hk.coastaldefence.museum