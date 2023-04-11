12蚊店熱賣矯視眼鏡助改善近視？視光師提醒只是短暫視力輔助工具

最近12蚊店一款矯視眼鏡惹網民熱議，網民指滿佈小洞的「矯視眼鏡」助改善視力，更感到「睇野清咗」。加上矯視眼鏡價格便宜，引起網民搶購潮。01親子是次請來註冊視光師陳敏琪為大家分析這款矯視眼鏡，她指這產品原名為針孔眼鏡，鏡片上布滿了許多小孔，讓人不禁好奇它們的原理和作用。本文將揭開針孔眼鏡的原理，以及分析適用人士及使用注意事項。

本文作者：註冊視光師陳敏琪



矯視眼鏡原名為針孔眼鏡 原理是令光線更集中

針孔眼鏡，又稱為pinhole glasses，是一種特殊的眼鏡，它們的鏡片上有許多小孔。這些小孔起到了過濾光線的作用，使穿過孔洞的光線集中到視網膜上，從而提高成像的清晰度。針孔眼鏡的原理很簡單：通過減少光線的入射角，使光線更集中，提高視網膜上的成像質量。

針孔眼鏡適用於以下三種情況 但只能為短暫輔助工具

視光師提醒不能替代正常眼鏡或者其他視力矯正方法

視力模糊：針孔眼鏡可以暫時改善近視、遠視和老花等引起的視力模糊問題。

散光：由於針孔眼鏡只允許穿過孔洞的光線進入眼睛，這有助於減少散光引起的視覺模糊。

然而，針孔眼鏡並不能根治視力問題。它們只是通過限制光線的入射提高了成像的清晰度。因此，在某些情況下，針孔眼鏡可以作為短暫的視力輔助工具，但不能替代正常的眼鏡或者其他視力矯正方法。

針孔眼鏡的使用也存在一定的局限性。由於視野受限，它們在光線不足的環境下可能會導致視覺變暗。此外，在開車或從事其他需要廣泛視野的活動時，使用針孔眼鏡可能存在安全隱患。

患有近視、遠視和老花的人：針孔眼鏡可以作為一種暫時改善視力的方法，但不適合長時間使用。對於小朋友來說，建議在需要矯正視力的情況下，讓他們配戴適合的眼鏡或採用其他視力矯正方法。

針孔測試在視光學上的應用

視光師在檢查視力時，確實會使用類似針孔眼鏡的原理進行測試，這種測試被稱為Pinhole Test（針孔測試）。針孔測試是一種簡單快速的方式，用於評估患者的潛在最佳視力和眼部疾病的影響。

Pinhole Test 的原理

Pinhole Test 的原理與針孔眼鏡相似。視光師會讓患者透過一個帶有多個小孔的板子觀看標準視力表。通過減少光線入射的角度並讓光線更集中地投射到視網膜上，此測試可以暫時提高患者的視力，從而幫助視光師判斷患者的視力問題是否與光學因素有關。

Pinhole Test 的應用

針孔測試主要用於以下情況：

初步評估患者的視力：視光師可以通過 Pinhole Test 快速評估患者的潛在最佳視力，並判斷患者是否需要進一步檢查或治療。

區分光學因素和病理因素：如果患者在進行針孔測試後視力有顯著改善，說明視力問題可能與光學因素（如近視、遠視、散光）有關；如果視力無明顯改善，則可能與眼部病變或其他病理因素有關。

總結：針孔眼鏡只是初步視力評估工具

總之，針孔眼鏡作為一種視力輔助工具，既具有暫時改善視力的特點，也存在一定的局限性。在視光學中，針孔測試作為一種初步視力評估工具，可以幫助視光師快速判斷患者的視力問題類型，並選擇合適的檢查方案。然而，針孔測試只能提供暫時的視力改善，視光師還需進一步詳細檢查，以確定患者眼部狀況並。對於需要視力矯正的患者，建議遵循專業眼科視光師的建議，選擇合適的矯正方法，並定期檢查視力。



《本文獲註冊視光師陳敏琪授權轉載》