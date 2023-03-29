SEN｜全職父母常遇的3個陷阱 肯定初心尋找照顧家人的價值

不少SEN（Special Educational Needs，特殊教育需要）家長為了更好的照顧孩子，都會放下自身職業，回歸家裏做全職媽媽或爸爸。分別育有17歲和10歲SEN兒子的EmpowerWomen成員Minnie和Angie分享了SEN全職父母常遇到的3個陷阱， 講述了與伴侶溝通和照顧家人的價值，為各位全職父母打氣。

（資料獲EmpowerWomen及愛初心慈善基金授權認可）



陷阱一：只着重於照顧孩子 忽略了家庭整體重要性

Angie表示當初決定回歸家裏做全職媽媽是想有更多的時間陪伴兒子去訓練。很多時兒子在外完成訓練後，在家也有訓練活動，她希望能夠跟進得更好，卻變相成了職業、言語治療師的助理，以及兒子的各科補習老師。Angie指初期掉入的陷阱是把自己的職銜業變成了「全職媽媽」。

Minnie補充當初想着回歸家裏可以更悉心照顧小朋友，卻忽略了丈夫，後來想起回歸家裏的初心，是想家裏變得更好更和諧。Minnie認為一家人作為一個家的整體，可以很開心的在一起過生活，而不單是聚焦在某一兩個人身上：「我們以自己為中心，可以連結孩子與另外一半。」

陷阱二：忘記做全職父母初心 認為失去了賺錢能力和價值

很多人選擇做全職爸爸或媽媽之後，都感到後悔，認為自己沒有了賺錢能力和價值。

Angie卻表示從未感後悔，她當時處於第十年的工作期，其工作是需要約十年才可以訓練成能獨立處理項目的專業人士。Angie當時剛能獨當一面地處理項目，但卻轉型做全職媽媽，她猶豫是否浪費了父母多年的供書教學，以及老闆的栽培。Angie看見舊同事各個都達到了很好的職位或收入。

Angie坦言回看當時自己雖有掙扎，怕辜負了老闆和同事對她的栽培和期望，但同事的一席話，令她感恩及醒覺：「其實沒有任何東西比孕育一個人更重要，作為一個媽媽，你的位置是沒有人可以被取代的。」同事接着說：「你在公司的崗位，一定會有人可以做到跟你一樣，甚至乎更好。但在家裏對於你的孩子而言，媽媽只有一個。」Angie聽後頓時感到心安，當她認為回家照顧孩子是最重要的事情，就會專心地做好這件事，不會再去比較取捨。最後Angie回歸初心，把焦點放回家庭中，她在孩子和家庭中見到效果，看到一直付出的心機和時間沒有白費，逐漸找到做全職媽媽的價值。

陷阱三：忽略了照顧自己的重要性 約束金錢花費

如果爸爸媽媽們沒有正面地去看自己在家裏的貢獻和價值的時候，很容易會掉到第三個陷阱。Minnie發現很多全職父母都不容許自己休息，比上班還要勤力，24小時、一星期7天、一年365日做爸爸媽媽這份工作。常常捱夜，沒有質量睡眠，大小事務都要自己親力親為、一手包辦。

Angie補充這類父母普遍不捨得花錢，很多時候是因為他們曾經上班工作，每個月有收入，過去把自我價值跟一個數字勾連在一起。當他們回到家裏的時候，沒有了這個數字，就好像沒有了自我價值一樣。「其實忽略了你對於家裏貢獻的精神和時間，是很有價值，甚至有同等的價值。」Angie說。

Minnie也有同樣經歷，她在外學習時，老師時常會說：「一個人對於家裏的時間精神貢獻，等同於那個人賺錢回來的貢獻。」Minnie花了幾年的時間才可以在全職媽媽生涯上應用，開始可以自在地花錢、花時間去照顧自己。

Angie認為很多時候，全職父母都會跟從社會對照顧家庭的期望，以及要上班為家裏貢獻金錢的看法。沒有一件事比做好自己更重要，只要確定初心、肯定自己，在家裏照顧好自己和家人，已經是對家庭最大的貢獻。

影片來源：SEN媽媽分享 全職父母的三大陷阱

（資料獲EmpowerWomen及愛初心慈善基金授權認可）

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