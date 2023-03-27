專訪｜陳國峰認為迫孩子學習會成反效果 耐性教導令孩子吸收更多

復活節2023，家長們會帶孩子到哪裡玩耍慶祝復活節呢？藝人陳國峰先生帶同家人到侏羅紀恐龍探險樂園遊玩，樂園位於九龍灣國際展貿中心，佔地12000平方尺，很適合小朋友跑跳放電，這場所更是屬於復活親子好去處必去之處！陳國峰受訪時亦透露重視兩孩的身心靈發展，不會強迫孩子學習，反而更積極發掘孩子興趣和潛能，更認為越強迫越容易產生反效果。



強迫孩子學習只會形成反效果 家長角色為引導者

藝人陳國峰為兩孩父親，受訪時表示不會強迫兒子讀書，但會讓兒子參加興趣班發掘興趣。他表示哥哥現時有報讀英文、數學、普通話、音樂和足球的興趣班，他解釋哥哥快升讀小一，怕進度會跟不上。「他以往讀的幼稚園是以輕鬆開心為主，變相學術性的知識比外面學校少，怕他跟不上外面進度便讓他多上課外活動。」國峰希望哥哥能集中學習多些課本上的知識，但強調不會故意強迫哥哥多補習或加重功課負擔。

被問到做功課這個課題，國峰指要求哥哥放學後馬上做功課，反而想引導他自行完成這個自理任務。他解釋，會先問哥哥有沒有功課和完成進度，希望他能自覺地完成。「有時侯你越是強迫小朋友，他們就會越反叛、越不聽話。」國峰認為不需要特別去強迫他們去做不願意做的事，反而需要耐性地慢慢講解，讓小朋友吸收及明白更多。

觀察和發掘孩子潛能比起強迫孩子讀書更有效

對於兩位兒子的升學問題，國峰表示在積極和順其自然態度中，會選擇平衡點。他指自己不是極端型的爸爸，不會強迫兒子成績達到頂尖水平，不過也會因應社會要求監督兒子成績。他補充，社會都紛紛討論小朋友升讀某些學校較好、成績應該要達到某些水平，但他指不需要兒子必定要升讀某些名校，每科成績奪A，「順其自然吧，有時不是你越強迫他，就會做得越好，而是要觀察和發掘其潛能，潛能並不能迫出來。」

國峰認為家長應先深入了解孩子，瞭解他們的擅長和適合範疇，才能加強這方面的培育。他指哥哥即將升讀小一，而弟弟正讀預備班，準備升讀幼稚園K1。他指弟弟的學習速度稍慢，因此不太會強迫學習，反而會請哥哥幫忙教導。哥哥的成長的確能幫助弟弟，一來哥哥能夠溫故知新，更能學會教導別人、二來哥哥也可以分擔照顧及教導弟弟的責任，父母們亦能減輕顧孩的壓力。

【01空間優惠】侏羅紀恐龍探險樂園香港站 - 入場門票2023

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侏羅紀恐龍探險樂園

The Jurassic Dinosaur Adventure Park



侏羅紀恐龍探險樂園於澳門揭幕，繼巡迴新加坡、馬來西亞及泰國後，香港將會成為下一站，並於2023年3月24日至5月28日於九龍灣國際展貿中心B1層Let’s Play Entertainment Centre盛大舉行。

侏羅紀恐龍探險樂園展出多隻栩栩如生的恐龍，並為香港觀眾帶來各種興奮刺激的活動：包括在幽暗的森林中探險，尋找隱藏在恐龍間的捲軸，解答關於恐龍的問題；扮演考古學家在沙池中挖掘恐龍化石；騎上仿真會動的恐龍成為小小馴龍師；喜歡模型的小朋友，可嘗試與家長一齊組裝恐龍模型；更可在恐龍街機遊戲中挑戰自己；在霸王龍滑梯和遊樂場等盡情玩樂。

各位大小朋友，請跟隨恐龍的咆哮，來一起完成所有任務！在各個主題區域收集恐龍印章，當然萬勿錯過與館內恐龍合照的機會。

立即行動，讓我們一起盡情玩耍和咆哮吧！

日期：2023年3月9日 – 5月28日

地址：九龍灣國際展貿中心B102-108 Let’s Play Entertainment Centre （佔地約12000平方尺）



普通日子（不包括星期六、日、學校及公眾假期） 1400 – 1940

特別日子（星期六、日、學校及公眾假期） 1000 – 1840

門票資料



成人門票（適用於身高超過1.5米人士）：$148/100分鐘

小童門票（適用於身高介乎0.9米*至1.49米人士）：$228/100分鐘

親子套票（包括成人及小童門票各一張）：$338/100分鐘 (額外慳$38，不適用於下午6時後之場次)

下午6時後之場次優惠（2023年3月21日或以後）

成人門票（適用於身高超過1.5米人士）：$95/100分鐘