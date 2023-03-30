管教｜做好父母角色不容易 4項建議成為優秀父母 助子女成長發展

父母是子女的避風港，不少父母都希望為子女提供最好的資源、做好管教角色，成為滿分的父母。然而父母的過份保護、批評責罵對子女的成長發展真的有幫助嗎？以下提供了4個做好父母角色的建議可供父母參考。

資料授權：溫成顯 @ 家庭動力 家庭動力創辦人 資深婚姻及家庭治療師



做父母真不容易！ 除了要學習怎樣做好父母角色及管教外，也會不斷受到社會周圍的聲音催趕着，如「執輸行頭，慘過敗家」、「要贏在起跑線」等。做足一百分更甚超越的完美父母比比皆是。但子女是否真的會「贏在終點線」？有一項追蹤研究指出，只有約五成多「贏在起跑線」的人士在事業上有一定成就。不少文獻指出一個人的成功受着多方面因素影響，其中最重要的是情緒智商及面對逆境的能力。

父母須讓子女面對困難 助其提升抗逆能力

兒科醫生及心理分析師，唐立德.溫尼科特 (Donald Winnicott)指出，一般父母都覺得自己擁有豐富的人生經驗、知識及智慧，帶着完美的期望教育子女，包括滿足他們任何需要、保護他們不遇困難、 讓他們開心快樂、 幫助他們成才、 時刻聽從父母等。當子女的成績及成長經歷未如理想時，父母會感到沮喪、失望、傷心、憤怒及羞恥等，覺得自己好像犯了很多錯誤，並不夠完美。他認為做父母不需要完美，必須讓子女在成長過程中遇到困難，這樣有助他們學習應對難關，提升情緒自我調節及抗逆能力，面對現實處境。因此要接納自己的過失，做個「足夠好的父母」。

如何做一個「足夠好的父母」? 可從以下四個方面學習：

1.認識子女成長發展

• 子女在成長過程中，每個階段都有不同的發展任務。不能完成有關任務將引致成長出現困難，嚴重的可引致「適應障礙症」。 例如兒童階段最重要的發展任務就是建立成就感，而青少年階段則是建立獨立自主。假如父母只專注於子女學業，而忽略其成長發展任務，兒童可因學業未如理想而感到自卑，青少年則會感到迷惘不安。

• 父母可以幫助兒童子女，多發掘學業以外的興趣及活動，從中了解其天賦能力及品格強項，並多加發展及應用於日常生活及學習中，以增強成就感；面對青少年子女，父母可與其日常及學習生活的規則或習慣，商量並一起制定和執行， 讓子女承擔在執行偏差上的後果及責任。

2.容許子女承受錯失

• 完美的父母是不輕易讓子女承受錯失，恐怕跌倒後再站不起來。面對錯失及從中學習應對，才能讓子女在跌倒後再次爬起來， 建立抗逆力。這樣不但可以加強子女的自信心，還能學習有效的解難決策能力，建立品格強項如勇氣等。

• 學習容許子女承受錯失的過程可按部就班，逐步延緩滿足子女需求。例如當他們要求即時去快餐店，父母可考慮延遲15分鐘，待手上工作完成後才去。父母也要評估及接納子女可承受的錯誤及困難， 例如讓子女承擔因未能完成功課而欠交的後果等。這樣才能幫助子女逐步面對現實生活的處境及要求。

3.強化自我情緒調節

• 面對子女表現未如理想，父母有感管教失誤，情緒容易受牽引。 輕者感到失望和傷心，嚴重者則導致情緒失衡，憤而不斷批評及指責子女，繼而互相責罵， 最後不歡而散，關係變得疏離，情感難以連繫。

• 當情緒開始被牽引的時候，父母可以學習情緒急救四步曲：停一停、鬆一鬆、想一想、傾一傾。透過意念轉移及深呼吸練習，可讓情緒慢慢平復下來，然後大腦理性思考一下，與子女再次傾一傾，表達當時的感受、想法及心裏的期望。

4.學習自我關懷接納

• 父母難完美，管教不易為。相信所有父母都覺得自己常有失誤的地方。我們需要學習接納人生之中難免有困難或不足之處。懂得接受困難的必然性，擺脫因為失敗而感到羞愧的枷鎖，接受人生的不完美， 放下執着。

• 自我關懷就是在逆境中，以仁慈友善的心態看待自己的生活態度。以不誇大、不抑壓的方式，如實覺察想法，情緒或感受，使我們能以更清晰和廣闊的視覺體會種種的經歷，這有助脫離負面情緒的困擾或思想陷阱。

《本文獲家庭動力 Family Dynamics- We Care . We Connect- 授權轉載》

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「做個足夠好的父母 (Good Enough Parent)」】

作者簡介：溫成顯 @ 家庭動力

家庭動力創辦人 資深婚姻及家庭治療師



溫先生為前基督教聯合醫院 職業治療師及部門主管。他擁有三十多年豐富的臨床及管理經驗, 曾在不同的公立醫院提供職業治療服務給予患有不同疾病的人士，包括重性精神病，情緒病及其他長期疾病如工傷、慢性痛及認知問題等。 他專們從事於精神康復訓練，實踐以復元為本的精神健康服務，長期病患的管理及心理治療等。

溫成顯 @ 家庭動力 家庭動力創辦人 資深婚姻及家庭治療師

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