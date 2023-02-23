婚姻｜夫妻親密感慢慢消退？四項鞏固婚姻關係建議助重拾親密感

是否曾經感到你與配偶的關係更像室友或合作伙伴?夫妻的親密感覺慢慢消退，那種不同步的疏離感令你感到不安或不知所措嗎？你是否正困惑你們發生的事能否修復？以下為你們提供鞏固婚姻、重拾親密感的四項建議。

資料授權：何美嫦 家庭動力 婚姻及家庭治療師、情緒導向治療師



一.婚姻需要放置首位 珍惜夫婦優質時間

在急速的生活節奏下，夫婦相處的時間容易推後。在日常生活中，有更多急需處理的事情，如工作、照顧孩子及父母、家務等等。你可能會認為反正有很多事情等着處理，夫婦時間可以延後。但有沒有想過婚姻才是最需要放置首位？婚姻在你心中不是比其他事更重要嗎？請把夫婦優質時間放在日常行程中的首位，婚姻關係是需要雙方好好培養才能維持長久，讓夫婦優質時間為婚姻加添養分，彼此專注於對方，共渡輕輕鬆鬆的時光，有助重拾親密及溫馨的感覺。

二.緊張關係成厚牆阻礙彼此 勇於面對助鞏固婚姻關係

夫妻間難免出現緊張的關係，當每行一步都感到如履薄冰時，此時你可能會選擇避開彼此的互動，把事情藏起，等待它慢慢自動消失，以不變應萬變將會是最好的解決方法。當那種感覺再出現時，你會如常將之藏起來，這時便失去了解決問題及增進彼此了解的機會。經常注意緊張的關係何時出現，在高度戒備的狀況下，仍有心力去感受彼此的愛及享受愉快的婚姻生活嗎？這種緊張的互動模式不斷重複時，它會漸漸變成一幅厚厚的牆在你們中間且不會消失，阻礙婚姻關係的建立和促使情感失去聯繫，令你們感到孤單及寂寞。

三.直接面對及修復衝突促使情感重新建立

與以上第二點相似，不同的是你們必需直接面對衝突，即使知道衝突可能已經解決了，但關係並沒有因此而完全恢復正常，情感上仍保持着距離。在這種情況下，意味着你需要為一時衝動而說的話或行為作出真誠的道歉，或是以一個擁抱來表達愛意。這並不是要在衝突中分對與錯，而是真誠地放下彼此的分歧，主動去修復關係，並與配偶分享感受。無論採用哪種方法，目的都是在情感上重新建立聯繫，這樣彼此都會感到被理解和被愛。

四.對對方保持好奇心 重拾親密感

試想想剛剛認識及開始了解對方時的早期關係。你可能問過對方很多問題，無論是深入的話題或是平凡瑣事，也會津津樂道。但隨著時間的過去，好奇心會漸漸減退。多年來彼此瞭解多了，甚至乎一個眼神、舉動，也可以作出溝通。你可能會問「還可以有什麼好奇的地方？日常的瑣事跟本不值得好奇，反正我也可以猜出十之八九。」當你不再好奇和分享日常瑣事時，可能也會開始忽略大事，很快就會成為你們之間難以克服的距離，有點像在街上遇上中學時無所不談的好友，卻發現現在彼此已經沒有可以分享的話題，只能寒暄幾句的那種陌生感覺。不想讓這種情況發生在你和配偶身上，請通過保持好奇心，堅持相信總有一些新的事物可以互相了解彼此的心態，避免踏上陌路。

鞏固夫妻的關係是需要時間及刻意的安排，情感失去聯繫並不是一件有趣的事情，會令人感到孤獨和沮喪，甚至連彼此愛的感覺也消失。當意識到彼此之間開始疏遠時，意味着可以採取以上措施來解決問題，以免為時已晚。鞏固婚姻關係是終生的事項，如在多番努力下，關係仍未見改善，可尋求專業的協助。婚姻是一生一世的承諾，值得我們好好珍惜，為建立愉快的婚姻關係而付出，將會發現獲得的比付出還要多。

參考資料：Prepare Enrich (25 January 2023). 5 Fixable reasons you’re feeling disconnected.



《本文獲家庭動力 Family Dynamics We Care . We Connect- 授權轉載》

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「鞏固婚姻關係的四項建議」】

作者簡介：何美嫦 @ 家庭動力

婚姻及家庭治療師、情緒導向治療師