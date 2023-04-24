母嬰用品店堅持初衷了解家長需求免花冤枉錢 符合3點就算性價比高

Calvin及Rix於兩年半前創辦了母嬰用品店BabyHands，意即寶寶好幫手，他們秉持幫助父母找到適合產品的宗旨，為顧客提供個人化服務，與普遍的母嬰用品銷售方式截然不同。兩人分享了創業的初衷，以及新手父母購買母嬰用品的常見困難，並教大家如何挑選性價比高的母嬰用品。



Rix於3年前成為新手爸爸，當時需要購置母嬰產品，走了不少冤枉路，也令他對母嬰行業產生好奇。他發現許多店舖都很忙碌，沒時間真正了解顧客的個人需要，也不是每個售貨員都真正了解產品特點，因此認為創辦能真正幫助父母的母嬰用品店其實是有生存空間的。

Calvin以往曾經營母嬰用品店，深明新手父母面對的困難，後來決定與Rix合夥創辦BabyHands，他們的角色就像顧問，一對一為顧客提供專業建議，情願賺少點也不願家長花冤枉錢：「由成立BabyHands到而家，我哋都堅持初心：『買唔買唔緊要，但你一定要知道你買緊啲咩嘢，嗰樣嘢係咪啱你。』」

「雖然好似好蠢，幫到個客但賺唔到錢，但我希望堅持我哋嘅底線，希望幫到人之餘錢自然會嚟。」Rix說。



BabyHands今年踏入3周年，創辦人（左）Calvin及（右）Rix仍然保持初心，希望助家長精明消費。（歐嘉樂攝）

顧問形式一對一服務

顧客光臨時，他們的第一步是了解顧客的需要，再詳述每項產品的特點及優劣，例如產地、材質、款式、不同品牌的差異等，再為顧客建議符合他們需要的產品。Calvin指出許多人都會以為大品牌質素較好，未了解過產物特點就盲目購入，但其實大品牌不一定較好。

不少顧客光顧後再遇到問題都會向他們求助，由孕期到寶寶出世後都會持續光顧，幫助客人就是他們養成回頭客的秘訣。Rix表示他們重視即時互動，即使BabyHands有網店，他們仍堅持不用聊天機械人，而是以訊息、電話通話、視像方式與顧客溝通，他們也不強求顧客消費，最重要是幫助他們了解自己的需要，避免花冤枉錢。

Rix的女兒已經試用過店內所有尿片，他能從父親角度真正了解產品的特點。（歐嘉樂攝）

母嬰產品怎樣才算性價比高？

Rix認為產品性價比高的標準有3點：一是產品是否適合；二是耐用度；三是價錢。他表示「適合」是最重要的，顧客通常都有購物預算，但很多時了解自己的需要和產品特點後，都願意調整預算購買真正符合需要的產品。

其次，耐用度也很重要，除了產品質素外，媽媽也應思考自己是否會經常使用，例如很多媽媽未確定自己會否長期餵哺母乳，就已購買整套設備，最後可能因不同原因餵哺一段時間就停了，結果整套設備就浪費了。Calvin補充指父母應注意產品的延續性，有些產品可以在嬰兒成長的不同階段中重複使用，如多功能嬰兒床。

最後一項因素就是價錢，既便宜質素又好的母嬰產品不多，但如果父母的預算有限，也只能退而求其次，選擇價格較低廉的產品。

新手媽媽常見困難

Calvin表示現時是資料爆炸的時代，新手媽媽會從不同途徑獲取資訊，包括網絡、朋友、家人等，更可能受品牌的營銷策略影響，難以從海量資訊中篩選出自己真正需要的東西，很多時買完才發覺不符合期望：「我哋而家買嘢會上網睇咗先，而唔會落街摸咗（實物）先做決定。會收到好多資訊話呢個好、嗰個好，咁係咪真係好呢？」

而且選擇每項產品時，其實背後有不少細節要注意。Rix舉例了一個例子，有次有媽媽打算購買蒸氣消毒機，因為家人習慣用蒸氣消毒，但Calvin和Rix就先了解她家中的奶樽、奶咀是甚麼物料，發現原來她家中的嬰兒用品都是矽膠材質，不宜用蒸氣消毒。於是他們就建議這位媽媽購買紫外線消毒機，因為紫外線消毒非高溫又可以烘乾用品，最後媽媽也決定購買符合個人需要的紫外線消毒機。

不過他們也提醒，紫外線消毒機也有其弊處，例如加速膠質老化，可能使奶樽的壽命由3至6個月縮減到2至4個月。長期餵哺母乳的媽媽如用紫外線消毒機，就可能需要頻密更換設備，性價比不高。

其實家長購買前應了解產品的特點，人人的需求都不同，適合他人不代表適合自己，因此購買前最好向專業店家討尋求建議。

Calvin指曾有顧客看完網上資訊後想買某輛嬰兒車，但看到實物後發現與期望有很大落差，不符合自己的需要。（歐嘉樂攝）

「有小朋友係開心事，購物都係一件開心事，但如果將兩樣咁開心嘅事擺埋一齊令到你咁苦惱，就絕對唔係一件開心事。搵一啲願意講解每一件產品有咩分別、優劣嘅商家先決定買唔買嗰樣嘢係好重要，唔一定係我哋。」Calvin說。



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