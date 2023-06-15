懷孕中期易有皮膚問題出紅疹暗瘡妊娠紋即看改善方法勿亂用這藥物
撰文：螢火蟲
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孕媽媽在孕期中期會面對不少皮膚問題，但這是正常的生理現象，因為母體內的雌激素、黃體酮及催乳素會急升，不過這些皮膚問題大多都是短暫的。衞生署詳細講解孕期的3大皮膚問題以及處理方法，包括皮膚痕癢出紅疹、長暗瘡、長妊娠紋等。
皮膚痕癢出紅疹
婦女在懷孕期因受荷爾蒙改變的影響，皮膚會比較敏感，孕婦可能感到皮膚痕癢，身體突然出現一些細小凸起的紅疹，甚至乎較大面積的風疹塊，最常受影響的位置是肚皮、大腿和臀部。這種皮膚變化對孕婦和嬰兒的身體健康都沒有負面影響，絕大部分亦會於孕婦生產後的數周內逐漸消失。
皮膚痕癢處理貼士
1. 避免搔癢，因這動作只會令痕癢惡化，甚至導致皮膚發炎
2. 沐浴時，避免水温過熱、過分洗刷和使用過多肥皂或沐浴液洗澡
3. 穿鬆身、綿質的衣服
4. 塗上適當分量的潤膚霜
5. 如有以下症狀，可能與肝病或妊娠併發症有關，須立刻就醫：
．水疱
．嚴重痕癢、持續難忍、甚至影響睡眠
．發熱、黃疸（皮膚、眼白轉黃色）、小便異常深色、關節痛
孕期長嚴重暗瘡
因為荷爾蒙的刺激，孕婦面上可能出現較嚴重的暗瘡。
暗瘡處理貼士
1. 保持皮膚清潔
2. 避免進食辛辣及刺激的食物
3. 若暗瘡嚴重時，應看醫生，切忌自行購藥，因為某些專治暗瘡的特效藥會引致畸胎。
妊娠紋
妊娠紋的形成是由於皮膚被急速的拉開。很多孕婦都在懷孕中期開始有妊娠紋，特別是一些懷多胞或胎兒較重的婦女。常見於腹部、大腿及乳房的皮膚。初起時，皮膚紋呈現粉紅色，隨着胎兒漸長而變成淺紫色的肚紋。生產後，皮膚紋漸漸變成白色，但未必會完全消失。
妊娠紋處理貼士
1. 現時並無一種藥膏可有效地完全防止皮膚紋的出現，要減低皮膚紋的嚴重程度，可塗上潤膚油或橄欖油，保持皮膚滋潤。
2. 產後肚紋顏色會變淡，勤做產後運動，亦有助收緊腹部皮膚。