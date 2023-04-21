定期眼睛檢查助提高學習效果｜建議3歲進行首次檢查 每年至少一次

眾所周知，良好的視力對的成長和學習至關重要，自小維持眼睛健康，有助減低潛在的眼部疾病，如斜視、青光眼、白內障及視網膜病變等。本文找來註冊視光師陳敏琪為各位家長解釋定期眼睛檢查的重要性以及解釋各樣檢查項目。

本文作者：註冊視光師陳敏琪



為眼睛進行定期檢查 有助及早發現及糾正視力問題

1.及早發現視力問題：定期的檢查可以幫助及早發現問題，如近視、遠視、散光等。若果問題未能得到適切的管理，可能會影響孩子的學習和日常生活。

2.防止視力惡化：定期的檢查有助監測孩子的視力變化，視光師可透過調整配鏡方案，防止視力進一步惡化。另外，視光師亦會提供建議，幫助孩子養成良好的用眼習慣。

3.檢查眼部健康：視光師會對孩子的眼部結構和功能進行全面的評估，及早發現潛在的眼部疾病，如斜視、青光眼、白內障及視網膜病變等。

4.提高學習效果：良好的視力是學習的基石，視力的問題可導致閱讀、寫作或計算上的困難，繼而影響學習。定期的檢查可確保孩子的視力達標，助力他們的學習和成長。

各項眼睛檢查的建議



3歲可進行首次檢查 其後每年至少一次

1.何時需要檢查：建議3歲時進行首次檢查，之後每年至少一次。出現問題的小朋友需要更密切的監測，視光師將為其制定計畫。

2.關注用眼表現：留意孩子的用眼表現，如是否瞇眼看東西、揉眼、歪頭閱讀等。若發現任何問題，應及時安排檢查，避免延誤治療。

3.關注用眼習慣：留意孩子日常的用眼習慣，如是否保持適當的閱讀距離、避免長時間近距離用眼、有適當休息等。如需建議，可向視光師諮詢。

4.選擇專業的視光師：應尋找具有專業資格及豐富經驗的視光師，為孩子提供全面且專業的檢查和配鏡服務。

5.家長的參與：家長與視光師的合作尤為重要，家長應陪同孩子進行檢查，並耐心鼓勵孩子配合。此外，家長應確保孩子執行視光師的建議，為良好視力把關。

總括而言，定期的眼睛檢查對孩子的視力及眼部健康至關重要，而家長的支持和配合是不可或缺的。