【立夏】小朋友出汗多易疲倦　夏天素湯清心消暑

立夏是夏天的開始。悶熱的天氣，容易令人食欲不振。夏天汗出增多，身體津液消耗也隨之上升，氣隨汗脫，因此易覺疲倦。中醫認為夏天與心氣相通，心屬火，隨著溫度的逐漸攀升，人們難免會覺得心浮氣躁，俗稱「心火盛」。



夏天飲食宜清淡，可多以時令蔬菜瓜果入餚，適量多吃清心消暑的食物;如冬瓜、苦瓜、蓮子、綠豆……等消暑生津，並少吃油膩辛辣的食物，以免助熱上火。

牛蒡椰子粟米素湯（3-4人份量）

牛蒡（Arctium lappa L.）為菊科牛蒡屬兩年生草本植物，其果實「牛蒡子」是一味常用中藥，用以治療咽痛、風熱感冒。而日常食用煲湯多使用牛蒡根，即我們平時在菜市場見的牛蒡。《聖濟總錄》記載牛蒡根具有散風熱、消毒腫的功效。 而註冊營養師亦解釋牛蒡含豐富纖維。如吃湯渣100克牛蒡已能滿足成年人每天的纖維需求約10%。能促進腸道蠕動，維持腸道健康和預防大腸癌。牛蒡亦含豐富鉀質有利去水和降血壓，有肋消除水腫。

除煲湯外，臺灣、日本更把牛蒡變化出不同的菜式；如涼菜、天婦羅、小炒、牛蒡茶等。牛蒡加入印度椰子煲湯，一屋椰子香，聞著已令人食欲大開。

牛蒡食療價值備受推崇，價格卻非常親民，因此又被稱為「窮人的人參」。誠然，此湯煲出來除了濃郁的椰子香外，的確還帶有像人參味道的淡淡甘味。

但牛蒡性質偏涼，體質較虛寒者、易有痛經的媽媽或腹瀉的人士也不宜大量食用。

素湯不用肉，減少了煲湯骨的動物性飽和脂肪，有利心血管健康 。同時固以健脾益氣的黃豆、健脾滲濕的眉豆代替煲湯骨的口感，並以栗米、椰棗，提升湯的甜味令整煲湯清甜消暑，促進食慾。

註冊營養師梁穎恩小姐指出;黃豆含豐富鐵質，能幫助造血和維持新陳代謝，令人精神飽滿面色紅潤。同時，黃豆含豐富鋅質，能幫助小朋友成長發展和維持免疫力，減低新冠肺炎復課學後感染傳染病的機會。豆類（黃豆及眉豆）含豐富葉酸和益生元，而牛蒡含有高非水溶性纖維，可以改善腸道健康及預防小朋友便秘。

粟米含有玉米黃質（Zeaxanthin）及黃體素（Lutein），對小朋友的眼睛及皮膚有益。

謝嘉雯中醫師

兩孩之母的中醫媽媽。深信中醫之博大精深，除治病外，更關乎一種生活態度。

個人博客： http://cmptse.blogspot.hk/