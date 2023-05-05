教養｜孩子習慣拖延做事總是慢條斯理？港媽教簡單方法改善拖延症

相信不少家長都常因小朋友「拖延症發作」而苦惱不已。時間對孩子而言是抽象的概念，他們未必如成人一樣輕易感知到時間的流逝。護士媽媽Vivian分享日常經歷，教家長用一個簡單方法助孩子改善拖延症。

資料來源：護士Vi媽三小火 Facebook專頁



孩子做功課、出門、吃飯時習慣拖延

兒子難以專注地做功課，總是要玩筆、弄東弄西，最後用了15分鐘卻連一個字都寫不出，要迫我出手…有次我說：「媽咪只可以陪你做多5分鐘咋，我要去幫三火沖涼啦！」。於是我拿出iPad，打開計時器，較到00:05:00開始倒數，然後兒子便高速做作業，最後在時限內寫完了兩頁生字。對數字比較敏感的二火看到時間一步一步走；一點一點流逝，便會立刻緊張起來，認真對待。

孩子看著具體的時間流逝時，會相對願意合作。（相片獲護士Vi媽三小火授權轉載）

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打開計時器親眼看著時間「走動」

你試過出門時孩子仍慢條斯理嗎？你試過要孩子坐定吃飯，結果拖延很久才吃了一點點嗎？，幼稚園孩子並未掌握到很抽象的時間概念，我在三個孩子身上體會到一件事：與其只用口說出「還有10分鐘就要完成」，不如打開電話或iPad的計時器，讓孩子看著計時器外圍會走動的圓圈圖示。

當他們看到時間正在「走動」，他們會感到切實的時間在溜走，但也會感到實在和安心。孩子看著具體的時間流逝時，會相對願意合作，在有限的時間完成某些事情，例如吃飯、換衫、做功課。

看著時間像賽跑一樣走著，我家孩子也願意配合，就像玩龜兔賽跑般。當鬧鐘響起時，就是他們該完成事情的時候。假如他們比鬧鐘更要早些完成，更會增加一點成功感，大家可試試看這方法。

三小火怎叫都不願動，但圓形倒數計一出他便立即行動！（相片獲護士Vi媽三小火授權轉載）

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