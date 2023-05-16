僱主外傭互讚賞 勞工處送出1.2萬張海洋公園門票 3個步驟獲得門票

對於香港不少雙職父母或工作繁忙的「打工仔」來說，家中有一位好外傭姐姐幫手實在太重要。但試想想，外傭姐姐離鄉別井，甚或留下自己的子女在家鄉來港照顧他人的家庭及小朋友，付出實在很大。大家有沒有想過如何答謝家中的外傭姐姐？



為響應「開心香港」活動，勞工處於5月15日起舉辦顧融感謝週，邀請外傭及僱主共同拍攝短片，向對方互表感謝和讚賞，推廣尊重關顧、融洽共處的僱傭關係；並向3,000個參加活動的家庭送出合共12,000張海洋公園入場門票，同享共樂。

參加的市民除了有機會獲得海洋公園門票，亦可利用是次好機會向家中外傭表達謝意，憑片寄意，用影像記錄外傭姐姐對家中老人家、小朋友的盡心盡力照顧。外傭亦可向好僱主答謝關懷與體諒。

依照以下步驟即可參加活動：

步驟一：拍片20至30秒

參加的僱主邀請現正在港工作的外傭共同拍攝一段20至30秒的短片，互相向對方表達感謝和讚賞，亦可分享彼此尊重關顧和融洽共處的心得。短片須錄有外傭及僱主或其家人的容貌。

步驟二：上載短片

將短片上載至互聯網，例如雲端儲存，影片分享平台或社交媒體。短片無須設定為公開，但須供勞工處內部瀏覽，勞工處不會公開或於公開場合播放。

步驟三：填妥個人資料

活動於2023年5月15日至28日舉行，參加者期間需填妥及成功提交網上表格www.fdh.labour.gov.hk/thankfulweek，填寫簡單個人資料，並提供已上載短片的連結。

獲免費海洋公園門票 名額多達3,000個家庭

每個家庭可獲四張海洋公園門票（外傭及僱主各兩張）。如參與家庭多於3,000 個，會以抽籤形式抽出其中3,000個。每名外傭及每名僱主只可參加一次。勞工處會於2023年7月9日前以電郵分別通知獲得門票的外傭和僱主，並發出門票二維碼。如未有在7月9日前收到勞工處電郵通知者，即未能成功獲得門票，勞工處不會另行通知。

活動網站：www.fdh.labour.gov.hk/thankfulweek

查詢電話：3582 8976

查詢電郵：thankfulweek-enquiry@labour.gov.hk

**推廣生意的競賽牌照號碼：57020。

（資料及相片由客戶提供）