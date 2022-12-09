外傭姐姐陪伴參觀博物館 主動幫僱主母親推輪椅影合照感動僱主

外傭姐姐與僱主幾乎朝夕相對，能將心比己實屬難得。近日有僱主在社交平台討論區發文分享外傭陪伴僱主母女參觀博物館期間對她們照顧有加，不但積極推著僱主母親的輪椅到處參觀，又主動幫僱主拍攝照片 ，貼心舉動令該僱主十分感動。

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該僱主在Facebook討論區「表揚好姐姐開心分享區」表示要分享一則笑料，事實是稱讚家中外傭的貼心舉動。該僱主上周五（2日）帶同媽媽和外傭參觀香港故宮文化博物館，由於博物館面積較大，僱主借用了輪椅給媽媽，方便行動和參觀，「工人姐姐轉個頭就一手搶咗張輪椅，話要推太太」。

主動推輪椅陪僱主媽媽參觀 被外傭一句話所感動

中途外傭姐姐往其他地方參觀，僱主打算自行推媽媽到處參觀，僱主戲言外傭「信不過自己的駕駛技術」，外傭一看見就立刻搶回輪椅。雖然僱主口說「俾佢激死」，心裏卻滿載感激之情。

外傭積極幫忙照顧母親已令僱主感到很高興，更令僱主感動的是外傭當天不停向僱主表示要多拍攝合照，「話太太好少影相，要同太太影多啲相。」該僱主坦言，自己作爲女兒都未做到這個境界，所以當刻都被外傭那番話所感動



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