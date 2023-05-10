01親子送禮 | 親子週末好去處 : 「Homeland」家庭市集2023

香港家庭福利會（家福會）於每年5月舉行「家福月」, 希望藉此提升香港家庭對家庭幸福的重視。隨著疫情逐漸平穩，我們為了追趕這幾年來「失去」的時光，馬不停蹄籌備及開展新的計劃，大家又會如何面對及迎接未來的轉變？今年家福月再次以「轉變中的家庭幸福」為主題，希望大眾透過各種活動及宣傳，明白即使面對各種轉變，維繫幸福家庭仍是生命中的重要課題。而「家福月」重點活動「Homeland」家庭市集2023亦會回應是次主題，向公眾介紹各種多元家庭，並鼓勵大家與家人努力尋找屬於自己的家庭時光。



九大市集元素集「購物、遊玩、教育」於一身 大人小朋友都啱玩！

由家福會主辦，聯乘 LIFE MART 策劃的「Homeland」家庭市集2023將於5月20及21日與大家見面！市集邀請人氣插畫師「含蓄」作大會設計，招募了約60個本地手作品牌，包括原創插畫、布藝、飾物、紙品等，讓入場人士在週末享受一家人閒逛時光，市集亦邀請了本地商企及社企參與，分享其品牌的理念與產品，共同宣揚「家庭幸福」。此外，市集更設有工作坊及攤位遊戲，參加者可以獲得市集限定紀念品；現場亦有音樂表演，以及回應家福月主題「轉變中的家庭幸福」的插畫展覽，一連串精活動讓你和家人度過難忘的家庭時光。

親子玩樂留下珍貴回憶：免費參加手藝工作坊﹑速畫寫真及相機留影

市集將會舉辦適合不同對象參與的各種特色工作坊，參加者可以與家人享受親子時間又或個人Me-time。工作坊分別有「木製風琴尖叫雞」、「彩繪玻璃風鈴/海棠花罐」、植在你家園藝工作坊。另外有兩個流水式體驗活動供入場人仕參與，可以試玩絲網印刷，用油墨親手印刷市集主題插畫的團扇，以及繪畫珍珠奶茶杯套，再交由紡織經驗豐富的蓉姐姐縫製。活動內容非常豐富，大家可以先於網上報名，部份工作坊提供有限現場Walk in名額，有關工作坊報名及詳情可於以下網址查閱：https://bit.ly/3Lr8qhL

此外，市集的「速畫寫真館」有插畫師即席揮毫，聆聽大家的故事，用畫筆將你們的幸福時刻記在卡紙上；場內設有「古典相機留影」即影即有攝影服務，即場拍攝全家福讓你留下與家人玩樂的珍貴畫面，記錄充實難忘的一個週末。

「Homeland」家庭市集2023



日期︰2023年5月20日至21日

時間︰12:00pm - 6:00pm

地點︰中環PMQ (地下Courtyard & Marketplace 及 二樓The QUBE)

內容︰「Homeland」市集、插畫藝術展、手作仔工房、流水式工藝體驗、速畫寫真館、舊「板」遊戲館、古典相機留影、現場音樂表演﹑小童活動區

有關「Homeland」家庭市集2023以及「家福月」最新資訊將會於家福會網站及社交媒體更新：

家福會網站：https://bit.ly/41svXEJFB：https://bit.ly/41SpqTyIG：https://bit.ly/40B2kQn